Darum hat dieser GZSZ-Star schon einmal eine Ohrfeige am Set bekommen

Lisa Riecken (74) war der Grund dafür, dass Felix von Jascheroff eine geknallt bekommen hat, denn er hatte sie damals in der Rolle seiner Lehrerin Elisabeth Meinhart angespuckt.

"Da habe ich damals noch mit der Lisa Riecken gedreht", erinnerte sich der GZSZ-Star. Die heute 74-Jährige verkörperte von 1992 bis 2010 Elisabeth Meinhart, die lange Zeit die Lehrerin von Jascheroffs Rolle John Bachmann in der Daily Soap war.

Die Angreiferin habe ihm gesagt, dass er die Schelle verdient habe, weil er Lisa Riecken in die Haare gespuckt hat: "So etwas macht man nicht, ich bin auch Lehrerin", soll sie ihm gesagt haben - somit handelte es sich also offenbar sogar um eine doppelte Verwechslung.

Welchem seiner Kollegen Felix den Serientod wünschen würde, wollte er seinem Gastgeber dann allerdings lieber doch nicht verraten. An dieser Stelle zog der Schauspieler den Joker, der ihm einmal im Verlauf der zehn gestellten Fragen zur Verfügung steht.

"Weißt Du was, den behalten wir mal für uns", ließ er Modjarad lachend wissen. Das ist wohl auch besser so, denn sonst wäre der- oder diejenige wohl nicht besonders gut auf ihn zu sprechen gewesen.

