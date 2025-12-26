Der nächste Seitensprung? Bei GZSZ geht's zum Jahreswechsel heiß her
Berlin - Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen! Zwischen Erik und Matilda sprühen mal wieder die Funken - und das nicht wegen Silvester. Den GZSZ-Zuschauern steht ein schlüpfriger Jahreswechsel bevor.
Einmal ließen es die Gerner-Tochter und der Koch bereits krachen. Jetzt geht es wieder heiß her, wie ein Vorschauvideo bereits zeigt: Sie knutschen auf der Mauerwerkstoilette.
"Habt ihr Erik gesehen?", sucht Toni zunächst noch ihren Liebsten. Ohne Erfolg. "Das fängt ja super an, das neue Jahr. Es ist gerade mal fünf Minuten alt - und ich kann schon meinen Mann nicht finden", nimmt sie es mit Humor. Doch wenn die Polizistin wüsste, was der treibt, würde ihr das Lachen schnell vergehen.
Auf der Mauerwerkstoilette erblickt Erik Matilda. Peinlich berührt versuchen beide sich aus dem Weg zu gehen, dann aber ist die Versuchung zu groß. Erik kann nicht anders, als Matilda leidenschaftlich zu küssen.
Den Neujahrskuss kriegt damit nicht seine Frau, sondern eine andere! Dabei wollte er doch geplagt vom schlechten Gewissen nach seinem Fehltritt einen klaren Schlussstrich ziehen, entschied sich für Toni, die nie davon erfahren sollte. Jetzt aber wird der Ex-Knacki rückfällig.
Geht zwischen Erik und Matilda bei GZSZ doch mehr?
Ging es zunächst noch in der Mauerwerksküche heiß her, müssen nun mal wieder die Mauerwerkstoiletten her. Dort, wo schon so manches Techtelmechtel begann.
Ist auch die Knutscherei der Anfang einer Affäre oder gar einer neuen Beziehung und dem gleichbedeutenden Aus von ErNi? "Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann nur so viel verraten: Es kommt auf jeden Fall anders als gedacht", verriet GZSZ-Star Olivia Marei (35) erst kürzlich.
Eigentlich war die Sache schon von vornherein klar: Erik liebt Toni. Sie ist seine Traumfrau. Deswegen hat er der Polizistin erst vor wenigen Monaten auch geheiratet. Die Gefühle für Matilda sind offenbar aber geblieben, was er spätestens mit dem Fremdgeh-Sex nach dem Geiseldrama selber einsehen musste.
Jetzt scheint es, als müsse er sich erneut entscheiden, aber wie wird dann Toni auf den Betrug reagieren? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL