Der nächste Seitensprung? Bei GZSZ geht's zum Jahreswechsel heiß her

Berlin - Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen! Zwischen Erik und Matilda sprühen mal wieder die Funken - und das nicht wegen Silvester. Den GZSZ-Zuschauern steht ein schlüpfriger Jahreswechsel bevor.

Erik und Matilda lassen es in der Küche krachen. © RTL

Einmal ließen es die Gerner-Tochter und der Koch bereits krachen. Jetzt geht es wieder heiß her, wie ein Vorschauvideo bereits zeigt: Sie knutschen auf der Mauerwerkstoilette.

"Habt ihr Erik gesehen?", sucht Toni zunächst noch ihren Liebsten. Ohne Erfolg. "Das fängt ja super an, das neue Jahr. Es ist gerade mal fünf Minuten alt - und ich kann schon meinen Mann nicht finden", nimmt sie es mit Humor. Doch wenn die Polizistin wüsste, was der treibt, würde ihr das Lachen schnell vergehen.

Auf der Mauerwerkstoilette erblickt Erik Matilda. Peinlich berührt versuchen beide sich aus dem Weg zu gehen, dann aber ist die Versuchung zu groß. Erik kann nicht anders, als Matilda leidenschaftlich zu küssen.

Den Neujahrskuss kriegt damit nicht seine Frau, sondern eine andere! Dabei wollte er doch geplagt vom schlechten Gewissen nach seinem Fehltritt einen klaren Schlussstrich ziehen, entschied sich für Toni, die nie davon erfahren sollte. Jetzt aber wird der Ex-Knacki rückfällig.