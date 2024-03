Neues GZSZ-Traumpaar? Hier knistert's gewaltig im Bett

Die ist aber wiederum dem heißblütigen Carlos verfallen und versucht, dem Häftling dabei zu helfen, seine Unschuld zu beweisen . Allerdings sorgen Katrin und Tobias dafür, dass der Latin Lover schließlich auch bei Alicia in Ungnade fällt, sodass sie mit ihm abschließen will, auch wenn es ihr schwerfällt.

Nach einem holprigen Start sind die zwei mittlerweile befreundet, doch das stellt für Paul ein gewisses Problem dar, denn er hat sich in die hübsche Blondine verliebt.

Alicia ist dankbar, dass Paul ihr Bett repariert. © RTL / Rolf Baumgartner

"Okay, das ist ganz schön groß geworden", stellt er fest, als er sein Werk betrachtet. Zu seinem Glück gefällt Alicia das zusätzliche Bauteil jedoch. "Wow, wie cool ist das denn?", freut sie sich über ihre neue Schlafstätte.

"Und das Bett hält jetzt?", erkundigt sie sich umgehend nach der Stabilität, schließlich war es nach ihrem eigenen Aufbauversuch zusammengebrochen.

"Sogar 'nen Elefanten", bemerkt Paul voller Stolz auf seine Arbeit ein wenig uncharmant. "Theoretisch. Probier's doch mal aus, spring drauf", schlägt er Alicia schnell vor.

Gesagt, getan. "Es ist super fest", jubelt sie und lädt ihn zum Probeliegen ein, was Paul sich nicht zweimal sagen lässt. "Ich werde so gut schlafen und nur noch schöne Sachen träumen", ist sie sich sicher. Dann blicken sich die beiden tief in die Augen und man kann die Luft förmlich knistern hören.

