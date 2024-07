Großer Schreck bei GZSZ: Emily bricht zusammen!

Berlin - Emily stürzt sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " voll in die Arbeit bei ihrer Event-Agentur und muss ihrem Eifer schließlich unfreiwillig Tribut zollen.

"Oh mein Gott, siehst du scheiße aus", lässt die Blondine Emily unverblümt wissen, als sie angeschlurft kommt und sich den Magen hält. "Hast du immer noch Magenschmerzen?", fragt Moritz.

All das zehrt nicht nur an Emilys Nerven, sondern laugt sie auch körperlich total aus. Seit Tagen schleicht sie bereits mehr oder weniger wie ein Geist durchs Büro, sodass Maren beschließt, ihr auf drastische Art und Weise die Augen zu öffnen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Dabei geraten die beiden Event-Ladys immer wieder aneinander, denn keine gönnt der anderen so recht den Erfolg und beide wollen stets den Hut aufhaben.

Dazu kommen natürlich auch noch die ständigen Machtkämpfe mit Katrin , die sich nach der Trennung von Tobias ebenfalls voll in die Arbeit stürzt, um sich von dem Schmerz abzulenken.

Maren (l.), Moritz und Alicia (r.) kümmern sich um die am Boden liegende Emily. © RTL / Rolf Baumgartner

"Kannst du bitte nach Hause gehen und dich ins Bett legen?", fordert Maren sie auf, "oder zum Arzt", wirft Mo ein. Und auch Alicia versucht, sie davon zu überzeugen, eine Pause einzulegen.

"Hey, vielleicht hast du dir ja auch was eingefangen", bemerkt die Nichte von Tobias. Schließlich gibt Emily klein bei: "Okay, ich glaube, es ist wirklich besser, wenn ich von zu Hause arbeite", zeigt sie sich endlich einsichtig, was ihre Kollegen mit einem einheitlichen Nicken bestätigen.

Sie will sich nur noch ihre Sachen holen, doch dann passiert es: Emily kann sich auf dem Weg zu ihrem Schreibtisch kaum noch auf den Beinen halten und bricht schließlich zusammen. Sofort eilen die drei der am Boden Liegenden zu Hilfe.

Ob Emily jetzt die Warnsignale ihres Körpers endlich ernst nimmt und im Job kürzertritt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.