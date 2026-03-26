GZSZ-Affäre fliegt mit großem Knall auf: So haben es die Schauspieler erlebt

Berlin - Die Katze ist aus dem Sack: Toni hat bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " endlich erfahren, dass Erik eine Affäre hat - eine Szene, die auch für die beteiligten Schauspieler nicht alltäglich war.

Olivia Marei (36) und Patrick Heinrich (40) haben in einem Interview über die Schlüsselszene gesprochen. © RTL / Bernd Jaworek

Denn die Bombe platzte nicht irgendwo im stillen Kämmerlein unter vier Augen, sondern mitten im "Mauerwerk" - bei Eriks Geburtstagsfeier, vor Familie und Freunden.

"Vögelst Du Matilda Gerner, ja oder nein?", fragte die Polizistin ihren untreuen Mann wutentbrannt vor versammelter Mannschaft, nachdem ihr kurz zuvor auf der Toilette ausgerechnet ihre Rivalin die Augen geöffnet hatte.

Bei diesem Take sei die Stimmung am Set dermaßen angespannt gewesen, "dass man die schneiden kann", erinnert sich Erik-Darsteller Patrick Heinrich (40) in einem RTL-Interview, als er das Endprodukt sieht.

Der 40-Jährige stand in der Szene zunächst "nur starr da" und "ohne Spaß: Mir ging das den ganzen Nacken runter, also richtig diese typische Gänsehaut, die man im Nacken bekommt", schildert Heinrich seine Gefühlslage in diesem entscheidenden Moment.

Es sei bei ihm nur selten der Fall, dass er beim Dreh "gar nichts machen musste und so gefühlt habe", betont der GZSZ-Star. Das liege natürlich auch daran, dass die beiden schon so lange miteinander spielen, ergänzt seine Kollegin Olivia Marei (36).