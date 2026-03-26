GZSZ-Affäre fliegt mit großem Knall auf: So haben es die Schauspieler erlebt
Berlin - Die Katze ist aus dem Sack: Toni hat bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich erfahren, dass Erik eine Affäre hat - eine Szene, die auch für die beteiligten Schauspieler nicht alltäglich war.
Denn die Bombe platzte nicht irgendwo im stillen Kämmerlein unter vier Augen, sondern mitten im "Mauerwerk" - bei Eriks Geburtstagsfeier, vor Familie und Freunden.
"Vögelst Du Matilda Gerner, ja oder nein?", fragte die Polizistin ihren untreuen Mann wutentbrannt vor versammelter Mannschaft, nachdem ihr kurz zuvor auf der Toilette ausgerechnet ihre Rivalin die Augen geöffnet hatte.
Bei diesem Take sei die Stimmung am Set dermaßen angespannt gewesen, "dass man die schneiden kann", erinnert sich Erik-Darsteller Patrick Heinrich (40) in einem RTL-Interview, als er das Endprodukt sieht.
Der 40-Jährige stand in der Szene zunächst "nur starr da" und "ohne Spaß: Mir ging das den ganzen Nacken runter, also richtig diese typische Gänsehaut, die man im Nacken bekommt", schildert Heinrich seine Gefühlslage in diesem entscheidenden Moment.
Es sei bei ihm nur selten der Fall, dass er beim Dreh "gar nichts machen musste und so gefühlt habe", betont der GZSZ-Star. Das liege natürlich auch daran, dass die beiden schon so lange miteinander spielen, ergänzt seine Kollegin Olivia Marei (36).
Das Ende von ErNi: Toni setzt Erik vor die Tür
Aus diesem Grund sei es auch "gar nicht so schwer das zu spielen", merkt die Toni-Darstellerin an. Oftmals greifen die Akteure bei solch dramatischen Szenen auf verschiedene Schauspieltechniken zurück, beispielsweise "dass man sich irgendwie etwas anderes vorstellt", in der Regel etwas Trauriges, erklärt Marei.
"Das sind so Sachen, das müssen wir gar nicht machen, weil wir ja so verbunden sind - auch als Olivia und Patrick", stellt die 36-Jährige fest. "Das ist ja für uns auch wie so ein kleines Ende von einer Ära, weil wir ja weniger zusammen drehen werden", offenbart Olivia ein wenig wehmütig.
"Also ich musste da wirklich eigentlich fast gar nichts machen, auch in den ganzen Szenen, die dann noch kommen werden", deutet die Promi-Dame an.
Eins ist wohl klar: Das dürfte endgültig das Ende für ErNi sein, nachdem sich die beiden in der Vergangenheit schon mehrfach versöhnt hatten. Die Kommissarin setzt ihren Gatten jedenfalls vor die Tür. Wie dieses Ehedrama weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Bernd Jaworek