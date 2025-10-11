Nächster Serientod bei GZSZ: Wer muss diesmal dran glauben?
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wird es wieder einmal einen Serientod geben, aber wen lassen die Macher diesmal über die Klinge springen?
Klar ist, dass Zoe und Carlos in die Story verwickelt sein werden und dabei läuft die Ex-Agentin einmal mehr zu skrupelloser Höchstform auf, auch wenn sie diesmal zum Schutz ihrer Familie handelt.
Stichwort Familie: Die Giftspritze liegt derzeit im Sorgerechts-Clinch mit John. Muss er also am Ende womöglich ins Gras beißen, oder seine Noch-Ehefrau Laura, die demnächst in den Kolle-Kiez zurückkehren wird und die schon einmal auf Zoes Abschussliste stand?
Achtung, Spoiler!
Inzwischen ist klar, dass keiner der arrivierten Stars das Zeitliche segnen muss. "Es geht nicht nur um John, denn es wird jemand im Kiez auftauchen, den die Zuschauer auch schon kennen", kündigte Lara Dandelion Seibert (33) kürzlich an.
Und eben dieser Jemand kehrt für einen letzten Showdown zurück: Es ist Carlos' alter Kumpel Alvaro, für den er einst unschuldig in Mexiko im Knast war - satte sechs Jahre lang. Als Entschädigung zahlte er Carlos 20.000 Euro.
GZSZ-Stars berichten von eindringlichen Dreharbeiten
Jetzt ist der Fiesling wieder da und setzt den ehemaligen Bauleiter erneut unter Druck. Schon bei seiner Ankunft schwant Zoe nichts Gutes und sie soll recht behalten.
"Mein erster Satz war: 'Halt meine Tochter da raus!'", erinnert sich Seibert in einem RTL-Interview an die eindringlichen Dreharbeiten. Es sei "extrem emotional" zugegangen, denn Zoe müsse sich zwischen Liebe und Verantwortung entscheiden. "Sie will Carlos retten, steckt dann aber plötzlich selbst mittendrin", berichtet die Schauspielerin.
In einem Vorschauvideo ist zu sehen, dass die ehemalige Profi-Killerin auch wieder zur Waffe greift. "Ich liebe Action, aber diesmal war's mehr als Action. Das war Kampf, Schmerz und Herzschlag pur", unterstreicht Carlos-Darsteller Patrick Fernandez (40).
Am Ende liegt Alvaro tot am Boden und Zoe und Carlos müssen den Konsequenzen ins Auge blicken. Während er zusammenbricht, reagiert sie fokussiert und berechnend. Sie entschließt sich dazu, Alvaros Leiche zu beseitigen und alle Spuren zu verwischen.
"Es wird richtig, richtig dramatisch", blickt Lara Dandelion Seibert voraus. Das ganze Drama rund um Zoe, Carlos und Alvaro seht Ihr in der kommenden Woche montags bis freitags ab 19.40 bei RTL und schon jetzt auf RTL+.
