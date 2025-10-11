Nächster Serientod bei GZSZ: Wer muss diesmal dran glauben?

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " wird es wieder einmal einen Serientod geben , aber wen lassen die Macher diesmal über die Klinge springen?

Zoe nimmt ihr nächstes Opfer ins Visier, während Carlos versucht, sie davon abzubringen. © RTL

Klar ist, dass Zoe und Carlos in die Story verwickelt sein werden und dabei läuft die Ex-Agentin einmal mehr zu skrupelloser Höchstform auf, auch wenn sie diesmal zum Schutz ihrer Familie handelt.

Stichwort Familie: Die Giftspritze liegt derzeit im Sorgerechts-Clinch mit John. Muss er also am Ende womöglich ins Gras beißen, oder seine Noch-Ehefrau Laura, die demnächst in den Kolle-Kiez zurückkehren wird und die schon einmal auf Zoes Abschussliste stand?

Achtung, Spoiler!

Inzwischen ist klar, dass keiner der arrivierten Stars das Zeitliche segnen muss. "Es geht nicht nur um John, denn es wird jemand im Kiez auftauchen, den die Zuschauer auch schon kennen", kündigte Lara Dandelion Seibert (33) kürzlich an.

Und eben dieser Jemand kehrt für einen letzten Showdown zurück: Es ist Carlos' alter Kumpel Alvaro, für den er einst unschuldig in Mexiko im Knast war - satte sechs Jahre lang. Als Entschädigung zahlte er Carlos 20.000 Euro.