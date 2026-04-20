GZSZ: Als Jo Gerner diese Entdeckung macht, stockt seiner Familie der Atem
Berlin - Zoe gerät bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" langsam aber sicher vollkommen außer Kontrolle und wird für Joachim und seine Familie zunehmend zu einer Gefahr.
Achtung, Spoiler!
Nachdem sie ihren eigenen Mann ans Messer geliefert und trotzdem ihre Tochter verloren hat, will sich die Ex-Agentin an ihren Erzrivalen rächen - koste es, was es wolle.
Zudem plant sie die Flucht mit Clara, kann aber nicht an sich halten und versucht, sich ihrer Tochter trotz Verbots zu nähern. Zu viel für John, der sich dazu entschließt, seine Kleine in Sicherheit zu bringen.
Währenddessen will Jo nicht tatenlos darauf warten, dass seine Widersacherin zum nächsten Schlag ausholt, er versucht, Carlos dazu zu bringen, gegen seine Frau auszusagen - vergeblich.
In der Zwischenzeit setzt Zoe weiter ihren perfiden Racheplan um und baut eine Bombe, um sie in Gerners Haus zu verstecken. Es gelingt ihr schließlich unter einem Vorwand seine gesamte Familie im Townhouse zu versammeln, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Als Joachim den Sprengsatz entdeckt stockt seiner Familie der Atem, denn der Zeitzünder tickt bereits unerbittlich. Gerner bleiben nur noch ein paar Minuten, um seine Lieben vor dem sicheren Tod zu bewahren.
Jo Gerner droht Zoe: "Dafür werden Sie bezahlen"
"Weg, ich bringe ...", deutet das Familienoberhaupt an, den Sprengkörper aus dem Haus schaffen zu wollen, bevor er jäh von Laura unterbrochen wird: "Nicht bewegen", schreit sie plötzlich, sodass Joachim erstarrt.
Alle Hoffnungen scheinen jetzt auf Yvonnes Tochter zu ruhen. "Laura, mach", raunt John ihr zu und auch ihre Mutter bittet sie verzweifelt: "Mach jetzt!"
Und in der Tat gelingt es Laura und Julian in allerletzter Sekunde, die Bombe zu entschärfen. Zoe muss zähneknirschend erkennen, dass ihre Gegner dem Tod doch noch einmal von der Schippe springen konnten.
Schnell fällt der Verdacht auf das Serienbiest, doch die ehemalige Schnüfflerin hat natürlich vorgesorgt. Sie kann der Polizei beim Verhör ein Alibi vorweisen und wird wieder auf freien Fuß gesetzt. Um seine Familie zu schützen, greift Gerner zu drastischen Mitteln.
"Sie können vielleicht die Polizei täuschen - mich nicht! Ich weiß, dass sie es waren", lässt der gerissene Anwalt seine Rivalin wissen. "Sie wollten mich und meine Familie vernichten", wirft er der Ex-Killerin vor und droht ihr: "Dafür werden Sie bezahlen, für alles!"
Es wäre nicht das erste Mal, dass Jo Gerner zum Schutz seiner Familie zum Äußersten greift. Wie weit er tatsächlich gehen wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner