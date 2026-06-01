GZSZ: Moritz versucht, Laura aus dem Knast zu holen

Berlin - Moritz ist verzweifelt, als Laura bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ins Gefängnis muss - nur, weil ihr falsches Alibi durch seinen Fehler geplatzt ist.

Moritz setzt alles daran, Laura zu entlasten. © RTL

Dennoch glaubt er weiterhin an die Unschuld seiner Schwester, die ihm geschworen hat, nicht die Mörderin von Zoe zu sein, obwohl viele Hinweise auf ihre Schuld hinzudeuten scheinen.

Als er erfährt, dass Jo Gerner in der Mordnacht mit einer Waffe zu Zoes Wohnung gefahren ist, steht für ihn fest, wer der eigentliche Mörder ist. Er sieht seine Chance gekommen, um Laura zu entlasten.

Er bittet seine Mutter, gegen ihren Ex-Mann und Freund auszusagen, damit Laura aus dem Gefängnis entlassen wird. Yvonne zögert jedoch, eine Aussage zu machen, da sie beide für unschuldig hält.

Mo kann das Leid seiner Halbschwester aber nicht länger mit ansehen und beschließt, selbst zur Polizei zu gehen und den Ermittlern den vermeintlich entscheidenden Hinweis zu geben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Und warum kommen Sie damit erst jetzt?", will Schmitti beim Verhör von Yvonnes Sohn wissen. "Das hätten Sie uns alles schon längst erzählen können", stellt der Kommissar mit ernster Miene fest.