GZSZ: Moritz versucht, Laura aus dem Knast zu holen

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Moritz ist verzweifelt, als Laura bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ins Gefängnis muss, und tut alles dafür, um seine Schwester aus dem Gefängnis zu holen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Moritz ist verzweifelt, als Laura bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ins Gefängnis muss - nur, weil ihr falsches Alibi durch seinen Fehler geplatzt ist.

Moritz setzt alles daran, Laura zu entlasten.
Moritz setzt alles daran, Laura zu entlasten.  © RTL

Dennoch glaubt er weiterhin an die Unschuld seiner Schwester, die ihm geschworen hat, nicht die Mörderin von Zoe zu sein, obwohl viele Hinweise auf ihre Schuld hinzudeuten scheinen.

Als er erfährt, dass Jo Gerner in der Mordnacht mit einer Waffe zu Zoes Wohnung gefahren ist, steht für ihn fest, wer der eigentliche Mörder ist. Er sieht seine Chance gekommen, um Laura zu entlasten.

Er bittet seine Mutter, gegen ihren Ex-Mann und Freund auszusagen, damit Laura aus dem Gefängnis entlassen wird. Yvonne zögert jedoch, eine Aussage zu machen, da sie beide für unschuldig hält.

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Mo kann das Leid seiner Halbschwester aber nicht länger mit ansehen und beschließt, selbst zur Polizei zu gehen und den Ermittlern den vermeintlich entscheidenden Hinweis zu geben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Und warum kommen Sie damit erst jetzt?", will Schmitti beim Verhör von Yvonnes Sohn wissen. "Das hätten Sie uns alles schon längst erzählen können", stellt der Kommissar mit ernster Miene fest.

Moritz verlangt von Yvonne, gegen Joachim auszusagen.
Moritz verlangt von Yvonne, gegen Joachim auszusagen.  © RTL / Rolf Baumgartner

Moritz erhebt bei der Polizei schwere Vorwürfe gegen Jo Gerner

Hat Jo (l.) nach dem Mordanschlag auf seine Familie doch kurzen Prozess mit Zoe gemacht?
Hat Jo (l.) nach dem Mordanschlag auf seine Familie doch kurzen Prozess mit Zoe gemacht?  © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich weiß das auch erst seit Kurzem", verteidigt sich Moritz, aber Schmitt hegt einen anderen Verdacht. "Und Sie denken sich das nicht etwa aus, um davon abzulenken, dass Sie ihrer Schwester ein falsches Alibi verschafft haben?", wirft er dem Zeugen vor.

Das bestreitet Lauras Bruder aber vehement: "Hier geht's doch gar nicht um mich, ich bin hier, um meine Schwester zu entlasten - mit der Wahrheit!", betont er.

"Wer einmal lügt ...", bemerkt der Ermittler im Beisein von Toni. "Laura ist unschuldig - Jo war's", ist sich Moritz sicher und ahnt in diesem Moment noch nicht, was er mit seiner Anschuldigung auslöst.

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Denn nach seiner Aussage nimmt Gerner zu Unrecht an, dass Yvonne ihn bei der Polizei denunziert hat. Als sie versucht, das Missverständnis aufzuklären, reagiert Joachim verständnislos. Er stellt sie vor die Wahl: entweder er oder Laura.

Ob sich Yvonne für die Liebe und gegen ihre Familie entscheiden wird und welche Richtung die Mordermittlungen als Nächstes einschlagen, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner

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