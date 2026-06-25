GZSZ: Als Johanna das erfährt, erkennt sie, dass sie einen Fehler gemacht hat
Berlin - Nach ihrer Rückkehr aus Oxford möchte Johanna bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich eine sinnvolle Aufgabe bei der Gerner Financial Group übernehmen.
Ihr Herzensprojekt ist der KI-Hub, ein von ihr erdachtes Innovations- und Technologiezentrum für künstliche Intelligenz und ihr Vater ist sofort Feuer und Flamme für die Idee.
Joachim hat natürlich auch auf Anhieb das passende Grundstück für den geplanten Neubau parat. Bei der gemeinsamen Besichtigung des Geländes muss Johanna jedoch eine unerfreuliche Erkenntnis machen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Das Gebäude wird noch genutzt?", stutzt Johanna, als die beiden das Areal betreten. "Von einer Jugendeinrichtung", bestätigt Jo. Das sei aber kein Problem, da man der Einrichtung nur ein Zwischennutzungsrecht gewährt habe und die Abrissgenehmigung bereits beantragt sei.
Als einige Jugendliche aus dem Gebäude herauskommen und ihr zuwinken, wird seiner Tochter klar, um welche Institution es sich hierbei handelt. "Das ist der Jugendclub, in dem Jonas sein Praktikum macht", stammelt sie entsetzt.
Ist die Liebe von Johanna und Jonas stark genug?
"Tatsächlich?", stellt Gerner erstaunt fest. "Sorry Papa, aber das geht nicht", betont sein Kind, schließlich könnten sie die Leute nicht einfach auf die Straße setzen. "Es muss ein anderes Grundstück für unseren Hub geben", fordert sie.
Zwar gebe es noch ein Ausweichgrundstück in Spandau, allerdings ist das nicht für den Bau des Technologiezentrums geeignet. So muss Johanna feststellen, dass sie sich offenbar wieder einmal zwischen der Loyalität zu ihrer Familie und ihrer Liebe zu Jonas entscheiden muss.
Bereits im vergangenen Sommer hatte ihr damaliger und jetziger Freund den Kürzeren gezogen, als ihr Vater im Koma lag und sie sich entgegen ihres Versprechens für einen Einstieg bei der Familienbank entschied.
Damals kam es zum Bruch zwischen den beiden, bevor sie Ende des Jahres wieder zueinander fanden. Der Konflikt um den Jugendclub könnte jetzt zu neuerlichen Spannungen in der Beziehung führen.
Ob die Liebe von Johanna und Jonas diesmal stark genug ist, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner