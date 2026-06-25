25.06.2026 19:06 GZSZ: Als Johanna das erfährt, erkennt sie, dass sie einen Fehler gemacht hat

Nach ihrer Rückkehr aus Oxford möchte Johanna bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich eine sinnvolle Aufgabe bei der Gerner Financial Group übernehmen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Nach ihrer Rückkehr aus Oxford möchte Johanna bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich eine sinnvolle Aufgabe bei der Gerner Financial Group übernehmen.

Wird Johanna sich erneut für ihre Familie und gegen Jonas entscheiden? © RTL / Rolf Baumgartner Ihr Herzensprojekt ist der KI-Hub, ein von ihr erdachtes Innovations- und Technologiezentrum für künstliche Intelligenz und ihr Vater ist sofort Feuer und Flamme für die Idee. Joachim hat natürlich auch auf Anhieb das passende Grundstück für den geplanten Neubau parat. Bei der gemeinsamen Besichtigung des Geländes muss Johanna jedoch eine unerfreuliche Erkenntnis machen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Das Gebäude wird noch genutzt?", stutzt Johanna, als die beiden das Areal betreten. "Von einer Jugendeinrichtung", bestätigt Jo. Das sei aber kein Problem, da man der Einrichtung nur ein Zwischennutzungsrecht gewährt habe und die Abrissgenehmigung bereits beantragt sei. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ-Matilda haut Erik raus: Mehr als nur eine nette Geste? Als einige Jugendliche aus dem Gebäude herauskommen und ihr zuwinken, wird seiner Tochter klar, um welche Institution es sich hierbei handelt. "Das ist der Jugendclub, in dem Jonas sein Praktikum macht", stammelt sie entsetzt.

Jo Gerner (r.) macht seiner Tochter und Jonas klar, dass der Jugendclub weichen muss. © RTL / Rolf Baumgartner

Ist die Liebe von Johanna und Jonas stark genug?