GZSZ: Als sich Emily und Tobias an die Wäsche gehen, wird es plötzlich brisant

Emily und Tobias sind auf der Hut. © RTL / Rolf Baumgartner

Seitdem es an Halloween dann endlich zwischen ihnen funkte und die zahlreichen nahen Momente zu einem leidenschaftlichen Gefühlstornado wurden, gehen sie regelmäßig auf Tuchfühlung.

Wäre da bloß nicht immerzu Katrin. So will es sich Emily nicht mit ihr verscherzen. Bereits in der Vergangenheit gab es unzählige Reibereien, Revierkämpfe und Streitigkeiten mit ihrer Geschäftspartnerin.

Sollte sie nun auch noch erfahren, dass Emily mit ihrem Ex-Mann in die Kiste steigt, wäre die Katastrophe perfekt.

Daher setzen Emily und Tobias alles daran, dass ihre Affäre auf der Arbeit nicht auffliegt. Doch das ist alles andere als einfach, da die Begierde gern über die Vernunft siegt. So geschehen auch beim Besuch der Baustelle des zukünftigen Bertoie Flagship-Stores, wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt.

Dort werden sie von Maren unterbrochen, die Tobias noch einige Verträge überreichen will. Tobias zieht sich fix sein Hemd über, während Emily frustriert mit den Augen rollt. "Was machst du denn hier?", will der Bauleiter von Maren wissen und behauptet, sie nicht gehört zu haben.