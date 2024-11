GZSZ: Lassen Emily und Tobias die Laken glühen?

Allerdings gibt es dabei natürlich noch ein großes Problem, das den Namen Katrin trägt, denn Emily will es sich natürlich nicht mit ihrer Geschäftspartnerin verscherzen, die gleichzeitig die Ex-Frau von Tobias ist.

Durch die Zusammenarbeit in der Agentur gibt es immer wieder nahe Momente zwischen den beiden, und Emily gerät nach und nach in ein Gefühlschaos. Nach einer gemeinsamen Flugstunde im Simulator hat die brünette Beauty regelrecht Flugzeuge im Bauch .

Emily und Tobias kommen sich bei einem beruflichen Treffen näher. © RTL / Rolf Baumgartner

Die heiße Tanzeinlage geht nämlich auch Tobias nicht mehr aus dem Kopf. Bei einer Besprechung kommt es dann schließlich zur nächsten Annäherung und diesmal wirft Emily alle Bedenken über Bord, schließlich ist diese Geschichte noch nicht zu Ende erzählt.

Gerade als sie gehen will, erinnert er sie daran, dass ihre Jacke noch über dem Stuhl hängt. Als er ihr beim Anziehen hilft, lässt Emily ihre Unterlagen und ihre Tasche fallen.

In diesem Moment stehen sich die beiden Auge in Auge gegenüber und schauen sich lange an. Dann ergreift Emily die Initiative und küsst ihren Kollegen, und auch Tobias findet Gefallen daran und erwidert die leidenschaftliche Geste.

Es soll aber nicht bei dem Kuss bleiben, denn im nächsten Augenblick steht der Bauleiter schon ohne sein Hemd da.

Ob sie diesmal tatsächlich die Laken glühen lassen oder ob einer der beiden doch noch vorher die Reißleine zieht, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.