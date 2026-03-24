GZSZ: John verpfeift Zoe und Carlos

Berlin - John will bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " im Kampf gegen Zoe endlich den entscheidenden Treffer landen und schlägt dabei auch Jo Gerners Warnung in den Wind.

Joachim (r.) warnt John eindringlich davor, vorschnell die Polizei einzuschalten. © RTL / Rolf Baumgartner

Die beiden hatten mit Alvaros Witwe gemeinsame Sache gemacht, um Carlos und Zoe eine Falle zu stellen. Der gerissene Anwalt hatte Isabella zuvor verkabelt und das Treffen aus sicherer Entfernung beobachtet.

Mit ihrer Aktion konnten sie die beiden zwar aus der Reserve locken, nach Meinung von Joachim reichen die gesammelten Indizien jedoch noch nicht aus, um ihre Gegner mit dem Tod von Alvaro in Verbindung zu bringen.

Als John jedoch spitzkriegt, dass Zoe Vorbereitungen trifft, um mit Carlos und seiner Tochter das Land zu verlassen, schrillen bei ihm sämtliche Alarmglocken und er entschließt sich zu einem folgenschweren Alleingang, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Der Barbesitzer sucht abends Toni bei ihrer Mutter auf, um ihr die Beweise zu übergeben. Die Polizistin denkt zunächst, dass er gekommen ist, um für seinen Freund und Kollegen Erik einzustehen, doch da hat sie sich getäuscht.