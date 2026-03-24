GZSZ: John verpfeift Zoe und Carlos
Berlin - John will bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im Kampf gegen Zoe endlich den entscheidenden Treffer landen und schlägt dabei auch Jo Gerners Warnung in den Wind.
Die beiden hatten mit Alvaros Witwe gemeinsame Sache gemacht, um Carlos und Zoe eine Falle zu stellen. Der gerissene Anwalt hatte Isabella zuvor verkabelt und das Treffen aus sicherer Entfernung beobachtet.
Mit ihrer Aktion konnten sie die beiden zwar aus der Reserve locken, nach Meinung von Joachim reichen die gesammelten Indizien jedoch noch nicht aus, um ihre Gegner mit dem Tod von Alvaro in Verbindung zu bringen.
Als John jedoch spitzkriegt, dass Zoe Vorbereitungen trifft, um mit Carlos und seiner Tochter das Land zu verlassen, schrillen bei ihm sämtliche Alarmglocken und er entschließt sich zu einem folgenschweren Alleingang, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Der Barbesitzer sucht abends Toni bei ihrer Mutter auf, um ihr die Beweise zu übergeben. Die Polizistin denkt zunächst, dass er gekommen ist, um für seinen Freund und Kollegen Erik einzustehen, doch da hat sie sich getäuscht.
John schreckt mit seinem Alleingang Zoe auf
"Ich habe Informationen zu Alvaro Castillos Tod", teilt er der Kommissarin mit, die mit dieser Offenbarung nicht gerechnet hat.
Tags darauf bestellt Toni die Verdächtigen aufs Revier, um sie zu vernehmen. Die zwei können den Verdacht aber von sich ablenken, sodass sie noch am selben Tag wieder auf freien Fuß kommen.
Damit hat sich Jos Befürchtung bestätigt, denn durch seine Kurzschlussreaktion hat John Zoe gewarnt und die weiß jetzt, wer ihnen die Polizei auf den Hals gehetzt hat.
Und die Reaktion der Ex-Agentin lässt natürlich nicht lange auf sich warten - sie schaltet umgehend in den Angriffsmodus. Joachim bleibt nichts anderes übrig, als seine Familie zu warnen und sich zu fragen, ob er zu ihrem Schutz die Waffen strecken sollte ...
Welche Auswirkungen Johns gefährlicher Alleingang noch haben wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner