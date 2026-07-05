GZSZ: Dieses Geständnis ist für Nihat ein Stich ins Herz

Berlin - Endlich müssen sie sich nicht mehr verstecken: Erik und Matilda sind ein Paar - und das kann und soll auch jeder wissen.

Nihat (r.) trifft es, Matilda mit einem anderen Mann zu sehen. © RTL / Rolf Baumgartner

Das unangenehme Gespräch mit Toni hat Erik schon hinter sich gebracht, doch ein weiteres steht dem Ex-Knacki noch bevor: Nihat weiß von nichts.

Das Verhältnis zwischen den beiden bleibt gewohnt frostig, dennoch nutzt Erik, dem im Kolle-Kiez nach dem Liebes-Aus mit Toni nicht gerade die Sympathien zufliegen, die Chance das Gespräch zu suchen, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.

"Spielt ihr euren Kunden immer noch das Pärchen vor", will Paul zunächst wissen. "Naja, solange die Fusion noch läuft und es dem Geschäftspartner ein gutes Gefühl gibt", erklärt Nihat.

Ein gutes Gefühl hat allerdings nicht nur die für die Bank so wichtige Kundin Ines Larios. Auch Nihat findet mehr und mehr Gefallen daran, sich als Verlobten von Matilda auszugeben. Die Hoffnung, es könnte doch noch mehr werden aus den beiden, wird aber jäh zerschlagen.

Gegenüber Erik gibt sich Nihat zwar eher wortkarg, dennoch rutscht der Koch mit der Wahrheit raus: "Nihat, Pass auf. Bevor du dit von jemand anders erfährst: Ick bin jetzt mit Matilda zusammen."