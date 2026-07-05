GZSZ: Dieses Geständnis ist für Nihat ein Stich ins Herz
Berlin - Endlich müssen sie sich nicht mehr verstecken: Erik und Matilda sind ein Paar - und das kann und soll auch jeder wissen.
Das unangenehme Gespräch mit Toni hat Erik schon hinter sich gebracht, doch ein weiteres steht dem Ex-Knacki noch bevor: Nihat weiß von nichts.
Das Verhältnis zwischen den beiden bleibt gewohnt frostig, dennoch nutzt Erik, dem im Kolle-Kiez nach dem Liebes-Aus mit Toni nicht gerade die Sympathien zufliegen, die Chance das Gespräch zu suchen, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.
"Spielt ihr euren Kunden immer noch das Pärchen vor", will Paul zunächst wissen. "Naja, solange die Fusion noch läuft und es dem Geschäftspartner ein gutes Gefühl gibt", erklärt Nihat.
Ein gutes Gefühl hat allerdings nicht nur die für die Bank so wichtige Kundin Ines Larios. Auch Nihat findet mehr und mehr Gefallen daran, sich als Verlobten von Matilda auszugeben. Die Hoffnung, es könnte doch noch mehr werden aus den beiden, wird aber jäh zerschlagen.
Gegenüber Erik gibt sich Nihat zwar eher wortkarg, dennoch rutscht der Koch mit der Wahrheit raus: "Nihat, Pass auf. Bevor du dit von jemand anders erfährst: Ick bin jetzt mit Matilda zusammen."
Nihat bewegt sich auf dünnem Eis
Ein Satz, der den smarten Fitness-App-Entwickler einen Stich ins Herz versetzt. Zwar ließen er und Matilda hin und wieder die Laken glühen, doch nur er verliebte sich. Die Gerner-Tochter erwiderte seine Gefühle nicht. Sie hat und hatte nur Augen für Erik. Nun muss er ihr Liebes-Glück auch noch aus nächster Nähe ansehen.
Und auch beruflich bewegt sich Nihat auf einem gefährlichen Pfad. Er zwackt Firmengelder ab - um damit an der Börse zu zocken. Klar ist: Es wird kein Einzelfall bleiben. Vermutlich auch nicht jedes Mal mit dem Glück auf seiner Seite. Ob Nihat sich da mal nicht auf zu dünnem Eis bewegt?
"Abgesehen von seinem privaten Glück ist Gerner natürlich auch in der Bank weiterhin voll eingespannt. Doch auch dort läuft nicht alles nach Plan. Ausgerechnet ein Verbündeter wird ihn bitter enttäuschen und Gerner vor neue Herausforderungen stellen", verriet GZSZ-Star Wolfgang Bahro (65) bereits.
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Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner