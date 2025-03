GZSZ-Elinor kehrt zurück: Fliegt ihre fiese Lüge jetzt auf?

Mariella Ahrens (55) schlüpft in der kommenden Woche bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein weiteres Mal in die Rolle der Elinor. © RTL / Rolf Baumgartner

Die 55-Jährige, die zurzeit auch abseits der Daily Soap für Schlagzeilen sorgt und im April das Cover vom Playboy zieren wird, ist ab der kommenden Woche wieder in der Vorabendserie zu sehen.

Schon bei ihrer ersten Rückkehr sorgte sie für jede Menge Wirbel und machte ihrem Ex Jo Gerner das Leben zur Hölle. Sie wollte ihn mit aller Macht von ihren gemeinsamen Kindern Matilda und Julian fernhalten.

Dabei hatte sie entscheidenden, wenn auch ungewollten, Anteil an Joachims Vergiftung, denn ihr gefälschter Brief setzte Matildas und Zoes fiesen Racheplan überhaupt erst in Gang. Droht der nun bei Elinors erneutem Comeback aufzufliegen?

Achtung, Spoiler!

"Ja", verrät Ahrens ohne Umschweife in einem RTL-Interview und ergänzt: "Dass meine Rolle Elinor aus Rache damit einen Keil zwischen die gemeinsamen Kinder und ihren Ex Jo Gerner treiben möchte, wird nicht mehr lange geheim bleiben!"

Und das wird ernsthafte Folgen haben, denn als Matilda das falsche Spiel ihrer Mutter endlich durchschaut, zieht ihr die schmerzhafte Wahrheit regelrecht den Boden unter den Füßen weg!