GZSZ-Emily im Gefühlschaos: Geht da etwa doch noch etwas mit Paul?

"Bleibt's dabei, ich hol' Kate vom Hip-Hop ab?", will Paul die Tagesplanung mit Emily in ihrem Laden abstimmen. "Ja, das wäre super, die Therapie geht bis fünf", erklärt die "Vleder BAG"-Gründerin, woraufhin der Handwerker vorschlägt, sie später ebenfalls abzuholen.

Und dann wäre da natürlich noch Sascha, in den sie eigentlich verliebt war. Doch der Kommissar hatte sie aus gekränkter Eitelkeit an seine Kollegen verraten und ist damit eigentlich ebenfalls für Emily gestorben.

Die Scheidung von Paul ist schon ein Weilchen her, doch seit seiner Rückkehr in den Kolle-Kiez versucht der sympathische Tischler, ihr Herz zurückzuerobern.

Paul und Emily kommen sich nach ihrer Entführung wieder näher. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich schaff' das schon", versichert sie ihm jedoch. Doch Paul lässt nicht locker und will ihr noch mehr unter die Arme greifen. "Dann kümmere ich mich ums Abendessen?", schlägt er der brünetten Beauty vor.

Die entgegnet, dass John mit dem Einkaufen dran sei, was der Blondschopf jedoch erst recht als Grund ansieht, sich um das Essen zu kümmern.

Emily versteht seinen Hinweis: "Neben der Tanzschule ist ein kleines Thai-Bistro", lässt sie ihn wissen und Paul weiß sofort, welches Essen sich Emily wünscht, was sie mit einem Lächeln zur Kenntnis nimmt.

Es folgt eine Umarmung. "Danke für alles", bedankt sie sich bei ihrem Ex. Daraufhin blicken sich die beiden lange und tief in die Augen und nähern sich einander langsam an.

Wird es erneut zu einem Kuss zwischen Emily und Paul kommen, den sie diesmal auch will, oder unterbindet sie den Annäherungsversuch? Ihr erfahrt es immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.