GZSZ: Gibt es doch noch ein Liebes-Comeback bei diesem einstigen Traumpaar?

Berlin - Die Beziehung zwischen Luis und Moritz ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " schon vor geraumer Zeit in die Brüche gegangen , doch Yvonnes Sohn kann seinen Ex-Freund einfach nicht vergessen.

"Okay, zu Dir oder zu mir?", fragt Mo kurz bevor die beiden das Café verlassen. "Warum nicht zu uns?", schlägt Luis vor, bevor die zwei sich leidenschaftlich küssen.

"Wenn Du Architekt bis, irgendwann, dann baust Du uns ein Haus in Malibu", träumt Moritz von einem lauschigen Plätzchen an der Pazifikküste. "Mit Blick aufs Meer", geht Luis auf seinen Wunschtraum ein.

Offenbar ist letzteres der Fall, denn im exklusiven vierten Teil der GZSZ-Wochenvorschau sitzen die beiden glücklich in einem Café und schmieden Pläne für eine gemeinsame Zukunft.

Doch wird er in einer Partnerschaft mit Jo Gerners Tochter tatsächlich Erfüllung finden oder erliegt er am Ende doch den Avancen seines ehemaligen Partners?

Der scheint mittlerweile allerdings wieder glücklich zu sein und will der Beziehung mit Johanna eine echte Chance geben .

Moritz (l.) bittet Luis erneut inständig um Verzeihung und eine zweite Chance. © RTL / Rolf Baumgartner

Dann wird plötzlich klar, dass Moritz nur in einen Tagtraum vertieft gewesen ist und er daraus allein am Tisch erwacht. Allerdings bleibt diese Traumsequenz nicht ohne Auswirkungen, denn das Ex-Model will noch einmal sein Glück versuchen und seine große Liebe zurückgewinnen.

Kurz darauf klingelt er bei Luis. "Ich liebe Dich", fällt er quasi mit der Tür ins Haus, als sein Ex öffnet. Der will davon aber nichts wissen und versucht, Michis Sohn die Tür vor der Nase zuzuschlagen.

"Luis, hör' mir zu", bittet er seine große Liebe, woraufhin eine erneute Entschuldigung folgt. "Ich sag das nicht, weil ich Laura vermisse oder keine Wohnung habe oder alleine nicht klarkommen kann, sondern das, was wir miteinander hatten, was Besonderes war", betont Mo mit Tränen in den Augen.

Er hasse sich jeden Tag dafür, dass er ein egoistischer, geldgeiler Arsch gewesen sei und ihn verletzt habe, "und wenn Du mich lässt, dann werde ich's ab jetzt an jedem einzelnen Tag versuchen, wiedergutzumachen und das schwöre ich Dir! Luis, bitte komm zu mir zurück!"

Mit seinen Worten scheint Moritz tatsächlich zu seinem ehemaligen Partner durchzudringen. Ist das schon wieder das Ende für die junge Liebe von Johanna und Luis? Ihr erfahrt es immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.