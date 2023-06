GZSZ: Heute schlägt die Neue auf und sie spielt ein falsches Spiel

Berlin - Es ist die Woche der Neuen bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ": Bevor am Freitag Nicole Berger aufschlägt und ihre Schwester besucht , wird ab dem heutigen Mittwoch ein weiteres neues Gesicht in der Daily Soap zu sehen sein.

Yvonne sitzt gerade auf einer Bank und ist völlig in Gedanken an Laura versunken, als plötzlich ein Räuber ihre Tasche klaut und wegrennt. "Hey, stopp!", schreit sie ihm hinterher.

"Meine Rolle ist hinterhältig" , kündigte Zoe-Darstellerin Lara Dandelion Seibert (30) bereits im Vorfeld an und das stellt sie auch gleich in ihrer allerersten Szene unter Beweis, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Zoe zeigt ihr wahres Gesicht und bezahlt den Handtaschendieb. © RTL

"Aber es müsste noch alles da sein", stellt die mutige Helferin fest, was Yvonne nach einem kurzen Blick in die Tasche glücklich mit einem Nicken bestätigt.

Später erzählt sie Joachim von der Situation. "Sie ist dem Dieb nachgelaufen?", fragt er ein wenig ungläubig. "Das ist mutig, sowas kann auch schiefgehen", stellt Gerner fest.

Ist es aber nicht und das hat auch einen Grund, denn wie sich zeigt, war alles nur ein abgekartetes Spiel. Zoe trifft sich in einer dunklen Ecke nämlich mit dem vermeintlichen Dieb, um ihn zu bezahlen.

"Gute Arbeit", bedankt sie sich bei ihrem Helfershelfer, der ihr zu verstehen gibt, dass er immer wieder gern zur Verfügung stehe. "Ich werd' darauf zurückkommen", lässt sie ihn wissen.

Kurz darauf greift sie zum Handy: "Ich bin's, der Plan hat funktioniert, ich hab Kontakt aufgenommen", lässt sie offenbar ihren Auftraggeber wissen.

Mit dieser Aktion hat sich Zoe also in Yvonnes Leben geschlichen, schließlich will sie herausfinden, was aus Laura geworden ist. Ob wenigstens der sonst so misstrauische Jo Gerner die Schnüfflerin durchschaut, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.