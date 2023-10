GZSZ in Paris: Viel Romantik, Mode und ein düsteres Geheimnis

Emily (l.), Laura und John erleben spannende und sogar kriminelle Abenteuer in Paris. © RTL / Anna Riedel

Die Episode in Spielfilmlänge wird am 23. November 2023 ab 19.40 Uhr bei RTL zu sehen sein. Neben Anne Menden (38), Chryssanthi Kavazi (34) und Felix von Jascheroff (41) werden dann auch andere GZSZ-Stars mit von der Partie sein, unter anderem Lennart Borchert (24), wie der TV-Sender am Donnerstag mitteilte.

Und auch zur Handlung wurden weitere Einzelheiten bekannt gegeben: Ein mysteriöser Koffer wird eine tragende Rolle in der Seine-Metropole spielen - was es damit wohl auf sich hat?

Achtung Spoiler!

Laura lädt John zu einer gemeinsamen Reise in die Stadt der Liebe ein. Was ihr Mann jedoch nicht weiß: Sie verfolgt einen geheimen Plan und der beinhaltet ebenjenen ominösen Koffer.

"Meine Rolle hütet ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste", erklärt Kavazi in einem RTL-Interview. Laura verfolgt demzufolge einen Plan, der in Paris vollendet werden soll.