GZSZ-Jahresrückblick 2023: Wer bei der RTL-Serie ausstieg oder eine Pause einlegte

Valentina Pahde (28), die seit sieben Jahren als Sunny Richter in der Daily Soap zu sehen ist, wird sich nach sieben Jahren eine längere Auszeit nehmen. Bis Februar 2023 drehte sie noch für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und peilte zunächst eine Rückkehr für den Dezember dieses Jahres an. Diese wird allerdings noch andauern . Wie lange verriet die blonde Beauty allerdings nicht.

Bis voraussichtlich Anfang 2024 wird die Schauspielerin noch für die beliebte Vorabendserie vor der Kamera stehen, bevor sie sich dann in die Babypause verabschiedet.

Nina Ensmann (39, spielt Jessica Richter) verkündete Ende Oktober, dass sie Mutter werden wird. Daher geht der Soap-Star in die wohlverdiente Babypause.

Auch für Lara Dandelion Seiberts (30) Gastrolle fiel die letzte Klappe. © RTL / Rolf Baumgartner

Auch für Lucas, dem Schauspieler Oliver Szerkus (20) Leben einhauchte, ist der Abstecher schon bald wieder Geschichte. Derzeit bauen er und vor allem Jo Gerner eine tiefe Verbindung auf. Als Gastrolle ist die Zeit auf dem Kolle-Kiez jedoch begrenzt.

Nachdem der Teenager zwischenzeitlich bei seinem Vater in der Schweiz lebte, ist er zur Freude seiner Pflegeeltern Yvonne und Gerner wieder in Berlin, doch es wird wohl erneut nur ein kurzer Abstecher in den GZSZ-Kosmos.

Ebenfalls für Lara Dandelion Seibert (30), die als Agentin Zoe Vogt zu sehen war, war es nur ein kurzer Ausflug: Die Serienzeit ist vorbei, denn für ihre Gastrolle fiel die letzte Klappe.

Susan Sideropoulos (43, spielt Verena Koch), die nach rund zehn Jahren in der Seifenoper schon 2011 den Serientod gestorben war, hatte auch nur erneut ein kurzes Gastspiel im Kolle-Kiez. Ihre neue Figur Sarah Moreno verabschiedete sich nach dem Comeback bereits wieder im April dieses Jahres.

GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.