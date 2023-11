GZSZ-Jessica gesteht ihre Gefühle: "Hab mich verknallt!"

Jessica versucht bei der Arbeit im Krankenhaus, ihre Gefühle für Philip (r.), vor Michi und den anderen Kollegen zu verbergen. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Krankenschwester hat sich bei der Arbeit in ihrem Boss verknallt, was sich zunächst durch erotische Träume von dem blonden Arzt bemerkbar gemacht hatte.

Und egal, was sie auch versucht, sie bekommt Dr. Höfer einfach nicht mehr aus ihrem Kopf. Doch das darf einfach nicht sein, denn die Blondine hatte sich gerade erst durch ihre Leistung im Jeremias ein gewisses Standing aufgebaut, was eine Liaison mit dem Chefarzt sofort wieder zunichtemachen würde.

Schließlich war Ninas Schwester nicht nur bei ihren Kollegen als Goldgräberin verschrien, die es nur auf die Kohle ihrer Partner abgesehen hat - eine verzwickte Lage, denn wer würde ihr jetzt schon echte Gefühle abkaufen?

Und überhaupt wäre es wohl nicht sehr ratsam, Philip ihre Gefühle zu gestehen, wie Jessica im exklusiven vierten Teil der GZSZ-Wochenvorschau Luis bei einem Gespräch im Badezimmer klarmacht.

"Da ist was zwischen Euch", stellt ihr Neffe fest, was seine Tante jedoch verneint. "Nur in meinen Träumen", erklärt sie dem Sohn ihrer Schwester.