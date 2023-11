GZSZ: Alles nur ein Traum - was läuft da zwischen Jessica und Philip?

Jessica und Philip kommen sich bei der Arbeit im Krankenhaus näher. © RTL / Rolf Baumgartner

Wir erinnern uns: Bereits kurz nach ihrer Ankunft in Berlin hatte die Blondine ein Auge auf den gut aussehenden Chefarzt geworfen, damals aber noch aus vornehmlich monetären Gründen.

Denn Ninas Schwester hatte bei ihren Partnern zunächst finanzielle Interessen in den Vordergrund gestellt und ist daher auch bei ihren Kollegen im Krankenhaus als "Goldgräberin" verschrien, die sich immer in den Mittelpunkt stellen will.

Wäre da ein Verhältnis mit ihrem Chef sinnvoll? Der Kopf sagt vielleicht "Nein" aber ihr Herz scheint anderer Meinung zu sein, denn die Geiselnahme im Jeremias hat die beiden einander nähergebracht.

Jessica setzt sich mittlerweile als "Kummerkasten-Tante" für die Belange ihrer Kollegen ein und Philip bietet ihr dabei seine Hilfe an.

Das führt bei Jessi zu (un)gewollten Gefühlen und Träumen, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Um sich ein wenig von der Arbeit abzulenken, spielen die zwei ein Spiel aus Jessicas Kindheit und erleben dabei einen unbeschwerten Moment, der sich in etwas anderer Form in ihrem Traum wiederholt.