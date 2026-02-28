Schock bei GZSZ: Lilly bricht im Krankenhaus zusammen

Berlin - Lilly stürzt sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weiter voll in die Arbeit, um sich bloß nicht mit ihren Gedanken auseinandersetzen zu müssen. Die Katastrophe ist vorprogrammiert.

Michi macht sich Sorgen um Lilly, die ihm überarbeitet erscheint. © RTL / Rolf Baumgartner

Trotz ihrer Bulimie reißt die Ärztin eine Doppelschicht nach der anderen ab und stößt dabei immer häufiger an ihre körperlichen Grenzen.

Vor ihren Mitbewohnern kann sie ihren heftigen Rückfall zwar noch überspielen, aber bei der Arbeit nimmt ihr angeschlagener Zustand immer mehr Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit, bis das Unvermeidbare passiert, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Jessica ist in der Nachtschicht gerade bei einem Patienten im Zimmer, als der Alarm losgeht. Sofort ruft die Krankenschwester einen Arzt zu Hilfe - kurz darauf erscheint Lilly auf der Bildfläche.

"Was liegt an?", fragt sie bestimmt, woraufhin Jessi ihr mitteilt, dass der Patient das Bewusstsein verloren habe.

Die Oberärztin schreitet geistesgegenwärtig sofort zur Tat und untersucht den Mann. Schnell kommt sie zu einer Diagnose und leitet die notwendigen Behandlungsschritte ein: "Sofortige Thoraxdrainage", weist sie die Pflegerin an.