GZSZ: Krach bei den Wiedmanns sorgt nicht nur bei Emily für Bauchschmerzen

Die Lösung soll ein gemeinsamer Urlaub von Emily, Kate und Sascha sein - vielleicht kommt man sich auf neutralem Terrain ja endlich näher, so der Gedanke der Taschendesignerin.

Und da der Ex-Polizist obendrein selbst nicht so recht mit Kindern klarkommt, besteht in dieser explosiven Beziehung natürlich jede Menge Zündstoff.

Zum einen wären da natürlich die Hormone, die in dieser Phase einfach verrückt spielen, aber dann ist da natürlich auch noch Sascha, der ihr ihre Mutter streitig macht und eine Family-Reunion mit Adoptivpapa Paul verhinderte.

Emily versucht einen Weg zu finden, um Kate und Sascha einander näherzubringen. Wird Paul ihr dabei helfen? © RTL / Rolf Baumgartner

"Kate hat Bauchschmerzen, ich war schon in der Apotheke und hab bei der Vermietung angerufen, dass wir wahrscheinlich erst morgen kommen", informiert Emily Sascha über die Verzögerung.

Es gehe ihr wirklich schlecht und wenn es nicht besser werde, dann müsse der Urlaub womöglich gestrichen werden, bereitet sie ihren Partner auf den Worst Case vor.

In der Zwischenzeit kommt Paul noch einmal vor der geplanten Abreise vorbei, um Kate ihre Sonnenbrille zu bringen, die sie bei ihm vergessen hatte. Dabei entdeckt er eine leere Müsli-Schale auf dem Tisch. "Das ist doch ein gutes Zeichen, wenn Du schon wieder Hunger hast", stellt ihr Papa fest.

Doch dann rückt Kate endlich mit der Sprache heraus: "Ich will nicht an die Ostsee mit Mama und Sascha! Was soll ich denn da machen, da gibt's nicht mal WLAN! Ich bin da total überflüssig", stellt seine Tochter fest. "Die haben sich und ich kann nicht weg!"

Wie wird Paul auf diese Offenbarung reagieren? Wird er Kate decken oder versucht er, sie doch noch zu der Reise zu überreden? Ihr erfahrt es immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.