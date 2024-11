GZSZ-Special wird "großen Einfluss auf Marens weitere Geschichte haben"

Da wäre zum einen das unfreiwillige Wiedersehen mit ihrem Ex Lars Brunner, der für eine böse Überraschung sorgt und seine Familie erneut in Gefahr bringt. Die gemeinsamen Szenen mit Hardy Krüger Jr. (56) in dem Landhaus seien bei den Dreharbeiten sehr emotional gewesen.

"Marens Zeit in Spanien wird einen großen Einfluss auf ihre weitere Geschichte haben", kündigt die 48-Jährige an und ergänzt: "Die Fans können sich auf viele emotionale und dramatische Momente freuen."

Und diese Reise wird natürlich nicht spurlos an der Blondine vorbeigehen, wie Darstellerin Eva Mona Rodekirchen (48) in einem RTL-Interview wissen lässt.

Zerbricht die Freundschaft zwischen Maren (l.) und Katrin? © RTL / Anna Riedel

"Diese Intensität spürt man nicht immer so stark, aber hier war sie einfach präsent und besonders", erinnert sich Rodekirchen an starke Momente, die auch nach dem Dreh nachgewirkt hätten "und die Zuschauer berühren werden".

Dann ist da natürlich noch die Liebesgeschichte mit Michi, die eigentlich in einem romantischen Heiratsantrag gipfeln soll. Die "Reise führt dazu, dass sich die Dynamik innerhalb der Familie und auch zu Michi verändert", in welcher Form verrät der GZSZ-Star freilich noch nicht.

Allerdings geht aus dem Trailer auch ein dramatischer Höhepunkt hervor, in dem der Michi-Man offenbar angeschossen wird, oder stirbt er gar den Serientod?

Last but not least deutet sich auch eine Krise mit ihrer besten Freundin an. "Maren wird sich immer hundertprozentig auf mich verlassen können, aber gilt das auch umgekehrt?", zweifelt Katrin im Trailer an ihrer Loyalität.

Wie die Spanien-Reise das Verhältnis von Maren zu Michi und Katrin konkret verändern wird, erfahrt Ihr am 5. Dezember, ab 19.40 Uhr, bei RTL und bereits eine Woche vorab auf RTL+.