GZSZ-Moritz fährt sein Leben vor die Wand: "Du gehst als Stricher in Rente, oder was?"

Im Kiezkauf stellt er seinen Sohn zur Rede: "Ritze, ich will Dir nur helfen", beteuert der Physiotherapeut. Moritz erwidert wütend, dass er keine Hilfe oder neue Perspektive brauche: "Ich mach' das, worauf ich Bock habe", fährt er seinen Vater an.

Vor lauter Frust stößt Moritz (r.) auch noch seinen Vater Michi von sich. © RTL / Rolf Baumgartner

"Mann, darauf lässt sich doch kein Leben aufbauen", versucht er, seinen Sohn mit Nachdruck zur Vernunft zu bringen. "Vielleicht will ich aber jetzt leben und mir was leisten können", entgegnet Moritz frustriert.

"Du verkaufst Deine Seele für ein paar Sneaker?", fragt sein Vater entsetzt und weist ihn darauf hin, dass ihn dieser Job früher oder später kaputt machen werde.

"Woher willst Du das wissen, hast Du schonmal mit 'nem Prostituierten gesprochen?", will Moritz wissen. "Das ist ein eingetragener Beruf und manche machen das ein Leben lang", klärt er seinen Vater auf.

Der weiß sich nicht mehr anders zu helfen und geht in die Offensive: "Willst Du mir verklickern, Du gehst als Stricher in Rente, oder was?", hakt er ungläubig nach und packt Mo am Kragen, um ihm klarzumachen, dass er sein Leben gerade komplett vor die Wand fährt. "Erst die Ausbildung, dann Luis! Was kommt als nächstes, Drogen?"

Zu viel für Moritz, der seinen Vater mit den Worten "Fick Dich!" zu Boden schubst. Damit hat er wohl auch seinen zurzeit letzten Verbündeten im wahrsten Sinne des Wortes von sich gestoßen. Doch es soll noch schlimmer kommen, denn bislang weiß er noch nichts von Lauras Flugzeugabsturz.

Wie sich das Drama rund um Moritz zuspitzen wird, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.