GZSZ-Nihat kommt einem Geheimnis auf die Spur: Wer ist Richard Meyer?

Nihat (r.) kommt dem Geheimnis von Erik auf die Spur. © RTL / Rolf Baumgartner

Sämtliche Versuche, sich mit seiner Herzdame zu treffen, sind bislang gescheitert. In seiner Frustration über die Fernbeziehung verknallte er sich sogar Hals über Kopf in Sarah (Susan Sideropoulos, 42), die Frau von seinem Kumpel Leon (Daniel Fehlow, 48).

Diesen Zustand will der Koch nun schleunigst ändern, doch es gibt ein großes Problem, denn aufgrund seiner Haftstrafe darf er nicht in die USA einreisen, um Antonia in New York City zu besuchen.

Daher beschließt der Ex-Knacki, sich eine falsche Identität zuzulegen und will alles riskieren, um Toni endlich wieder nah zu sein. Nihat (Timur Ülker, 33) erklärt er unterdessen, dass ihm ein Anwalt mit seinem Einreiseproblem geholfen habe.

Doch das kauft ihm sein Freund nicht ab und stellt Nachforschungen an, die ihn schließlich auf die Spur von Eriks Geheimnis bringen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Sag mal, der Anwalt, der dir mit der Einreise geholfen hat, wie hieß der noch mal?", fragt Nihat seinen Mitbewohner misstrauisch. "Du, dit war sone Großkanzlei, muss ick nachkieken", versucht Erik den Schnüffler abzuwimmeln, während er für die Reise packt.