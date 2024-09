GZSZ: Sie ist mit "großem, wichtigem Thema" zurück im Kolle-Kiez

Jessica und Philip sind endlich wieder im Kolle-Kiez vereint. © RTL / Rolf Baumgartner

Nach einem Streit mit der Jeremias-Chefin Albrecht musste ihre Figur Jessica ihre Ausbildung zur Krankenschwester in Würzburg abschließen und verließ daher gemeinsam mit Philip den Kolle-Kiez.

Jetzt sind die beiden zurück und "natürlich wird es einige Enttäuschungen und Wendungen geben", kündigte Ensmann in einem RTL-Interview an. Sie sei schon sehr gespannt darauf, wie die GZSZ-Fans auf die neuen Entwicklungen reagieren werden, "denn das, was passiert, ist nicht vorhersehbar", deutete die Schauspielerin an.

Doch das ist noch nicht alles, denn sie ließ die Zuschauer auch noch wissen, dass die Drehbuchautoren einen neuen Handlungsstrang entwickelt haben, "bei dem ein großes, wichtiges Thema kritisch angesprochen wird".

Was sich dahinter konkret verbirgt, gab Nina freilich noch nicht preis. Allerdings ließ sie bereits durchblicken, dass Jessica eine intensive Zeit durchleben wird, an der sie entweder wachsen oder zerbrechen werde.