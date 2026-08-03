GZSZ: Könnte diese Nachricht alles für Philip ändern?
Berlin - Nach Jessicas Seitensprung-Beichte hält Philip bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nichts mehr im Kolle-Kiez - könnte eine unerwartete Nachricht jetzt alles ändern?
Die Krankenschwester musste Ninas schreckliches Geheimnis wahren, konnte und wollte ihren Verlobten aber nicht mehr anlügen, der sich gerade voll in die Hochzeitsvorbereitungen gestürzt hatte.
Also tischte sie ihm eine fiese Lüge auf und gab schweren Herzens vor, ihn betrogen zu haben. Der Chefarzt reiste daraufhin nach London zurück und wollte eigentlich mit der Beziehung abschließen.
In der Zwischenzeit haben sich die Ereignisse auf dem Kiez jedoch überschlagen. Nina hat ihre Taten gestanden und Jessica steht plötzlich allein da, denn auch Toni, Laura und John sind nicht gut auf sie zu sprechen. Einzig Michi steht ihr bei.
Achtung, Spoiler!
Jessy beschließt, bei Philip reinen Tisch zu machen, aber ihr Geliebter blockt alle ihre Versuche ab. Also hinterlässt sie ihm eine folgenschwere Nachricht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Der Arzt sitzt gerade im Auto, als er seine Mailbox abhört. "Philip, ich bin's", vernimmt er mit leicht genervter Miene Jessicas Stimme. Er entschließt sich jedoch, weiterzuhören und traut seinen Ohren kaum.
Philip erfährt, dass Jessica ihn nicht betrogen hat
"Falls Du das jetzt hier abhörst ... ich hab Dich nicht betrogen, das könnte ich gar nicht", hört er völlig perplex ihre unerwartete Beichte, dass alles nur eine Notlüge gewesen sei.
"Bitte, bitte melde Dich bei mir, dann kann ich Dir alles erklären", fleht sie ihn an, sodass Philip vor lauter Staunen die Kinnlade herunterklappt.
Dr. Höfer reist tatsächlich nach Berlin zurück, doch sein erstes Zusammentreffen mit Jessy endet in einem Streit. Sie nimmt einen neuen Anlauf und gesteht Philip emotional ihre Liebe, aber kann er sich noch einmal auf sie einlassen?
Und was bedeutet das dann für den Haussegen? Schließlich hätte Jessica ohne ihre Lüge Laura längst vom Mordverdacht entlasten können. Dementsprechend sind John und seine Frau nicht sonderlich gut auf sie zu sprechen.
Ob Philip ihr noch eine Chance gibt und die beiden ein Liebes-Comeback feiern, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL