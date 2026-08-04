GZSZ: So stellt sich Wolfgang Bahro sein Serien-Aus als Jo Gerner vor

Berlin - " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ohne Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Gerner ist eigentlich kaum vorstellbar. Seit mehr als 33 Jahren spielt Wolfgang Bahro (65) den beliebten Fiesling, aber wie lange noch?

Wolfgang Bahro (65) wünscht sich für seine Figur Hans-Joachim Gerner ein explosives Ende bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". © RTL / Bernd Jaworek

Im Podcast "dreißig" spricht er mit den Gastgeberinnen Clare Devlin, Christina Calaminus und Katrin Feuerstein auch über sein Ende bei der Daily Soap.

Dabei könnte sein persönliches Finale quasi gleichbedeutend mit dem Aus der Serie sein. "Das könnte sein, wenn du nicht mehr dabei bist, dass die Serie dann auch nicht mehr geschaut wird", habe RTL laut Bahro Bedenken geäußert. Schließlich ist er seit Jahrzehnten DAS Zugpferd der beliebten Vorabendserie.

Aber darf er denn auch mitbestimmen, wie sein Abschied aussehen würde, wenn es eines Tages so weit sein sollte? "Also, wir haben das in der Form noch nicht so besprochen, aber ich hatte schon mal eine Vorstellung, wie ich gehen würde", deutet der GZSZ-Star an.

Demnach wünsche er sich, dass "Gerner auf seiner Jacht ist und dann wird die Jacht bombardiert von irgendeinem Bösewicht. Dann geht die Jacht unter und dann denkt man: 'Oh Gott, jetzt ist er ertrunken', und dann kommt so ein U-Boot hoch", hat der TV-Star offenbar eine ganz spezielle Vorstellung von seinem explosiven Abgang.

Wann dieser Tag kommen wird, will und kann der Serienliebling freilich noch nicht sagen. Aber ob es noch 30 weitere Jahre werden, stellt er dann doch infrage.