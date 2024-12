GZSZ-Star Nina Ensmann feiert "ein besonderes Weihnachtsfest"

"Es ist für uns ein besonderes Weihnachtsfest - unser erstes als kleine Familie", betont die Blondine und das wollen die vier mit "Ruhe und Gemütlichkeit" in Berlin verbringen.

Dieser Wunsch geht nun endlich in Erfüllung, aber das erste Weihnachtsfest mit ihrem Nugget, wie sie ihren Nachwuchs in der Öffentlichkeit liebevoll nennt, will sie im kleinen Kreis nur mit ihrem Mann Marc und Chihuahua Cookie verbringen.

Im vergangenen Jahr feierte die Schauspielerin das Fest der Liebe, damals noch hochschwanger bei ihrer Familie im Rheinland, und konnte es "kaum erwarten, unser erstes Weihnachtsfest mit unserem Sohn zu erleben", teilt die Promi-Dame in einem RTL-Interview mit.

Nina Ensmann fiebert dem ersten Weihnachtsfest mit ihrem kleinen Sohn entgegen. © Screenshot/Instagram/ninaensmann (Bildmontage)

Für den GZSZ-Star bekomme Weihnachten durch ihren Sohnemann "eine neue Bedeutung, und das macht mich unglaublich glücklich". Es fühle sich einfach magisch an. Sie könne "es kaum erwarten, die Feiertage in vollen Zügen zu genießen".

Ihre Wohnung in der Hauptstadt sei kindersicher dekoriert. "Es wird ein Fest mit Weihnachtsmusik, gutem Essen und hoffentlich etwas Schnee", wünscht sich Ensmann. Ob da der Wettergott mitspielt?

Ihr kleiner Wonneproppen entwickle sich im übrigen prächtig. "Er krabbelt inzwischen durch die ganze Wohnung, zieht sich überall hoch und erzählt uns in seiner eigenen Sprache ausführlich, was er so erlebt", berichtet die stolze Mama und ergänzt, dass es ein riesiges Abenteuer sei, ihn auf seinem Weg zu begleiten.

Was der Kleine Weihnachten bekommt, wollte die Darstellerin nicht verraten, "denn bei uns bringt der Weihnachtsmann die Geschenke", stellt Nina fest. Für sich selbst wünscht sie sich "vor allem Gesundheit und Glück für meine Familie" und am allermeisten "uns allen ein Jahr voller Liebe, Frieden und Zuversicht", denn das könne man in der heutigen Zeit dringend gebrauchen.

Beruflich hoffe sie natürlich auf weitere spannende Geschichten bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und auch auf neue Projekte. Wie es für ihre Figur Jessica im kommenden Jahr weitergeht, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.