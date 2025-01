GZSZ: Tobias will Kriegsbeil mit Katrin begraben, die reagiert verbittert

Kann es für Emily und Tobias eine gemeinsame Zukunft geben? © RTL / Rolf Baumgartner

Besonders seine Affäre mit Emily macht der toughen Geschäftsfrau gehörig zu schaffen. Dass er sich ausgerechnet auf ihre Geschäftspartnerin eingelassen hat, ist ein rotes Tuch für sie.

Katrin will mit allen Mitteln einen Keil zwischen die beiden treiben und schreckt dabei sogar vor einer Erpressung nicht zurück: Sie will dafür sorgen, dass John in den Knast muss, wenn Emily die Liaison nicht beendet.

Sie muss sich also zwischen Gefühlen und Familie entscheiden, was ihr sichtlich schwerfällt. Das bleibt auch Tobias nicht verborgen, der bei einem geschäftlichen Treffen mit Katrin versucht, die Wogen zu glätten und das Kriegsbeil zu begraben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Es tut mir leid", entschuldigt er sich bei seiner Ex und will einen Schritt auf sie zugehen. "Was tut Dir leid? Dass Dir das alles am Arsch vorbeigeht? Du machst einfach weiter", entgegnet die Event-Managerin verbittert.