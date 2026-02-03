GZSZ-Verschwörung: Was hecken Laura, John und Gerner gegen Zoe aus?

Berlin - Die Rivalität zwischen Laura und Zoe hat sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " so weit hochgeschaukelt, dass Johns Frau Angst um ihre Familie hat.

Zoe ist jedes Mittel recht, um ihre Familie zu schützen. © RTL / Rolf Baumgartner

Zum Schutz ihres Mannes und seiner Tochter gaukeln die beiden der Ex-Agentin sogar ihre Trennung vor. Schließlich hatte Zoe bereits Yvonne vergiftet, um zu verdeutlichen, wie weit sie zum Schutz ihrer Familie gehen würde.

Während sich Claras Mutter also in Sicherheit wähnt, planen Laura und John ihren Gegenschlag im Verborgenen. Bei einem geheimen Treffen im Büro von "Female³" bringt sie ihn auf den neuesten Stand, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Bist Du sicher, dass Dich niemand gesehen hat?", fragt Laura ihren Mann besorgt und küsst ihn leidenschaftlich. "Warum unterstützt uns Hardenberg nicht?", will John wissen.

Laura hatte den Gangsterboss im Krankenhaus aufgesucht, in der Hoffnung, dass er sich gegen Zoe stellt, die gegen ihn ausgesagt hatte. Schließlich hätte er sich doch auch an der vorgetäuschten Entführung von Clara beteiligt, bemerkt John.