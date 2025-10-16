GZSZ: Zoe riskiert alles für Carlos "und das ist erst der Anfang"
Berlin - Zoe kämpft bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurzeit mit allen Mitteln um das Sorgerecht für ihre Tochter Clara, aber für Carlos setzt sie alles aufs Spiel.
Der gerät nämlich erneut in die Fänge des Gangsters Alvaro, für den er einst in Mexiko sechs Jahre unschuldig im Knast saß. Die Ex-Agentin spürt, dass ihr Partner in Schwierigkeiten steckt, und eilt ihm zu Hilfe.
Achtung, Spoiler!
Am Ende eines spannenden Showdowns liegt Alvaro tot am Boden und zum Schutz ihrer Familie beschließt sie, die Leiche verschwinden zu lassen. Zoe und Carlos müssen sich in der Folge mit den Konsequenzen auseinandersetzen.
"Ich liebe diese Entwicklung - es wird richtig spannend und das ist erst der Anfang. Da kommt einiges auf meine Rolle und ihr Umfeld zu!", deutet Lara Dandelion Seibert (33) in einem RTL-Interview an.
Carlos hat bislang immer zu Zoe gehalten, sie aber "noch nie 'in Aktion' erlebt - das überfordert ihn. Es ist für beide keine einfache Situation", erklärt die Darstellerin.
Liebe zwischen Zoe und Carlos wird auf harte Probe gestellt
Wie stark das Band zwischen ihnen ist, werde sich erst jetzt zeigen. Während Zoe nach dem Todesfall mit der Abgebrühtheit einer Ex-Killerin agiert, stößt Carlos an seine Grenzen, sodass sich eine Kluft zwischen den zweien bildet.
"Zoe hat Angst, als Mörderin verdächtigt zu werden und dadurch sowohl ihre Tochter als auch Carlos zu verlieren", schildert die Promi-Dame den Konflikt ihrer Figur. So müssten beide von ihren Idealen abrücken und sich aufeinander einstellen.
"Das ist neu für Zoe, und doch lässt sie sich darauf ein - mehr denn je. Sie zeigt Carlos immer deutlicher, warum sie so kämpft, und lässt ihn an sich heran", blickt der GZSZ-Star voraus.
Ihre Liebe wird aber auf eine harte Probe gestellt, denn Carlos hat Angst, dass die Polizei ihnen auf die Schliche kommt. Während Zoe versucht ihn zu beruhigen und sogar einen Erfolg im Kampf um das Sorgerecht für Clara landen kann, will Carlos untertauchen, denn eines steht fest: Ins Gefängnis geht er nicht noch einmal!
Ob es Zoe gelingt, ihren Geliebten von diesem Plan abzubringen, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner