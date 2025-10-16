GZSZ: Zoe riskiert alles für Carlos "und das ist erst der Anfang"

Zoe kämpft bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurzeit mit allen Mitteln um das Sorgerecht für ihre Tochter Clara, aber für Carlos setzt sie alles aufs Spiel.

Von Thorsten Meiritz

Zoe rettet Carlos aus einer gefährlichen Situation und verfällt in alte Muster. © RTL Der gerät nämlich erneut in die Fänge des Gangsters Alvaro, für den er einst in Mexiko sechs Jahre unschuldig im Knast saß. Die Ex-Agentin spürt, dass ihr Partner in Schwierigkeiten steckt, und eilt ihm zu Hilfe. Achtung, Spoiler! Am Ende eines spannenden Showdowns liegt Alvaro tot am Boden und zum Schutz ihrer Familie beschließt sie, die Leiche verschwinden zu lassen. Zoe und Carlos müssen sich in der Folge mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Gustav Masurek wusste schon mit 15, dass er Anne Menden heiraten wird "Ich liebe diese Entwicklung - es wird richtig spannend und das ist erst der Anfang. Da kommt einiges auf meine Rolle und ihr Umfeld zu!", deutet Lara Dandelion Seibert (33) in einem RTL-Interview an. Carlos hat bislang immer zu Zoe gehalten, sie aber "noch nie 'in Aktion' erlebt - das überfordert ihn. Es ist für beide keine einfache Situation", erklärt die Darstellerin.

Liebe zwischen Zoe und Carlos wird auf harte Probe gestellt