GZSZ-Zoe setzt Jo Gerner die Pistole auf die Brust

Rosa Lehmann (l.) macht Zoe ein Angebot, dass sie nicht ausschlagen kann. © RTL / Rolf Baumgartner

Durch einen Brief erfuhr der gerissene Geschäftsmann, dass Rosa die Lehmann-Bank anscheinend unrechtmäßig übernommen hat und wittert nun seine Chance auf Rache, schließlich war es die Bankerin, die ihm sein Herzensprojekt "W&L" nahm.

Um an aussagekräftige Beweise zu kommen, ließ er sich widerwillig auf die Hilfe von Zoe ein, die sich als Linda Schneider in Rosas Leben schlich und tatsächlich den entscheidenden, aber letztendlich nutzlosen Hinweis erbringen konnte, denn der wichtige Zeuge Jens Wagner ist nicht mehr in der Lage eine Aussage zu machen.

In der Zwischenzeit versucht Rosa, mehr über die mysteriöse Linda herauszufinden und deckt schließlich die Verbindung zwischen ihr und Gerner auf. Allerdings versucht sie nicht, die Ex-Spionin aus dem Weg zu räumen, sondern macht ihr stattdessen ein verlockendes Angebot, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Mit einem verlockenden Angebot gelingt es Rosa, die Schnüfflerin auf ihre Seite zu ziehen und die macht auch vor Joachim keinen Hehl daraus, dass sie die Seiten gewechselt hat.