Heißes Liebes-Experiment bei GZSZ? So geht's für Nina weiter

Berlin - Seit dem Tod ihres Mannes versucht Nina bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " einen neuen Sinn in ihrem Leben zu finden - sowohl beruflich als auch privat.

Nina versucht sich nach dem Tod ihres Mannes neu zu erfinden. © RTL/Rolf Baumgartner

Von ihrer Arbeit in der Immobilienbranche will sich die Witwe zurückziehen und stattdessen mit dem Schreiben ihr Geld verdienen. So entschließt sie sich, eine Kolumne zu schreiben und sucht dafür stets nach neuen Themen.

Aber auch privat steht die Mutter von Toni offenbar an einem Scheideweg, denn der Kuss mit Flo ist anscheinend doch nicht ganz spurlos an ihr vorbeigegangen.

Und so verbindet sie das Angenehme mit dem Nützlichen und lässt sich auf ein Experiment in der LGBTQ-Szene von Berlin ein. In einer Lesben-Bar trifft sie auf die Barkeeperin Lydia Davis und versteht sich auf Anhieb mit ihr.

Achtung Spoiler!

Sie verlassen die Bar schließlich gemeinsam und auf dem Heimweg küssen sich die beiden Frauen. Aber wie weit wird der Flirt mit der sympathischen Lydia gehen?