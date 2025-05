Krasse Wende bei GZSZ: Fällt die Traumhochzeit jetzt ins Wasser?

Matilda hat sich Hals über Kopf in Erik verliebt. © RTL

Nach Jahren mit Höhen und Tiefen haben Toni und Erik, von den Fans liebevoll als ERNI bezeichnet, endlich beschlossen, Nägel mit Köpfen zu machen und den Bund fürs Leben einzugehen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und selbst, wenn es hier und da manchmal klemmt, sind sich die beiden eigentlich einig: Es soll eine große Feier auf einem Schloss werden - mit allem Drum und Dran.

Allerdings könnte eine dritte im Bunde die großen Pläne auf der Zielgeraden jetzt noch zunichtemachen: Matilda, denn "sie verliebt sich in ihn [Erik, Anm. d. Red.], auch wenn sie sich das selbst noch nicht eingestehen will", berichtet Darstellerin Anna-Katharina Fecher (36) in einem RTL-Interview.

"Matilda fühlt sich bei Erik einfach aufgefangen. Er ist da, wenn sie ihn braucht", erklärt die 36-Jährige. Und auch der Ex-Knacki fühlt sich offenbar zu ihr hingezogen. "Erik hat Matilda sehr gern", stellt Schauspieler Patrick Heinrich (40) fest.