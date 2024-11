Maria Wedig hatte Angst vor GZSZ-Rückkehr: "Hirn komplett weggestillt"?

Nina (r.) überrascht Katrin (l.) und Emily bei ihrer Rückkehr als Frau Navarro. © RTL/Rolf Baumgartner

Seit dem vergangenen Dienstag ist ihre Figur Nina zurück im Kolle-Kiez und hatte gleich eine Überraschung parat, denn sie ist jetzt nicht mehr als Frau Klee unterwegs, wie sie Berlin vor etwa 15 Monaten verließ, sondern als selbstbewusste Señora Navarro.

"Ich fand diese ganze Einstiegsgeschichte schon so toll, das hat mich riesig gefreut", berichtet die 40-Jährige lachend in einem RTL-Interview. Sie habe diese Szene regelrecht zelebriert, "das hat mit so viel Spaß gemacht!"

Ganz so selbstbewusst wie ihre Rolle ist Wedig selbst aber nicht ans Set in den Studios Babelsberg zurückgekehrt. "Ich weiß noch, wie ich abends ins Bett gegangen bin und dachte so: Krass, ab morgen ist wirklich wieder eine andere Zeitrechnung und ich hatte auch wirklich Angst", erklärt die Schauspielerin.

Sie sei sehr aufgeregt gewesen, wurde bei ihrer Ankunft aber gleich herzlichst empfangen. "Das hat richtig gutgetan, wieder alle zu sehen", freute sie sich. Und dann habe sie sich auch sofort gedacht: "Ach ja, genau das habe ich eigentlich auch vermisst."