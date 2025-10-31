Online-Dating-Fail bei GZSZ-Star Josefin Bressel: "Es war von jemandem, der ..."

Berlin - Beim Online-Dating erlebt man immer wieder, na sagen wir mal, kuriose Dinge. Davor sind auch Promis wie Josefin Bressel (34) nicht gefeit. Was ist der Schauspielerin passiert?

Josefin Bressel (34) hat GALA zu einem Dreh in ihre zweite Heimat Südtirol eingeladen und dabei unter anderem von ihrer Erfahrung beim Online-Dating berichtet. © privat/Daniel Hug

Stein des Anstoßes war ein Foto, erzählt der GZSZ-Star in einem Interview mit GALA. Allerdings lief die Sache nicht so ab, wie es den Anschein hat, denn die 34-Jährige hat besagtes Bildchen nicht ungefragt geschickt bekommen, sondern selbst abgesendet.

"Ich war mal bei einer Dating-Plattform angemeldet, und da war es so, dass die Frauen zuerst schreiben müssen", erinnert sie sich an ihre Online-Liebessuche. Demnach konnte man dort auch Bilder übermitteln und sie habe dann nach eigener Aussage ein "richtig witziges GIF geschickt".

Sie sei nun einmal ein sehr humorvoller Mensch, begründet sie die Wahl des Motivs. Aber was ist das denn nun eigentlich gewesen, Frau Bressel? "Es war von jemandem, der ... na ja, es war einfach sehr witzig. Da stand so 'Hi' drunter." Näher ins Detail wollte sie dann lieber doch nicht gehen.

Allerdings sei gar nicht das Foto an sich das Problem gewesen. Zunächst habe der Adressat nur mit einem Fragezeichen geantwortet, bevor die Darstellerin eine Sprachnachricht bekam.