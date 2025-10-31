Online-Dating-Fail bei GZSZ-Star Josefin Bressel: "Es war von jemandem, der ..."
Berlin - Beim Online-Dating erlebt man immer wieder, na sagen wir mal, kuriose Dinge. Davor sind auch Promis wie Josefin Bressel (34) nicht gefeit. Was ist der Schauspielerin passiert?
Stein des Anstoßes war ein Foto, erzählt der GZSZ-Star in einem Interview mit GALA. Allerdings lief die Sache nicht so ab, wie es den Anschein hat, denn die 34-Jährige hat besagtes Bildchen nicht ungefragt geschickt bekommen, sondern selbst abgesendet.
"Ich war mal bei einer Dating-Plattform angemeldet, und da war es so, dass die Frauen zuerst schreiben müssen", erinnert sie sich an ihre Online-Liebessuche. Demnach konnte man dort auch Bilder übermitteln und sie habe dann nach eigener Aussage ein "richtig witziges GIF geschickt".
Sie sei nun einmal ein sehr humorvoller Mensch, begründet sie die Wahl des Motivs. Aber was ist das denn nun eigentlich gewesen, Frau Bressel? "Es war von jemandem, der ... na ja, es war einfach sehr witzig. Da stand so 'Hi' drunter." Näher ins Detail wollte sie dann lieber doch nicht gehen.
Allerdings sei gar nicht das Foto an sich das Problem gewesen. Zunächst habe der Adressat nur mit einem Fragezeichen geantwortet, bevor die Darstellerin eine Sprachnachricht bekam.
Das muss der Traummann von Josefin Bressel auf jeden Fall mitbringen
"Also, ganz ehrlich, wenn Du Dir nicht mal die Mühe machst, einen geraden Satz zu schreiben, dann kannst Du das Match eigentlich direkt wieder löschen", zitiert sie den Inhalt. Nach einer Woche habe sie das Online-Dating dann lieber wieder aufgegeben und sich gedacht: "Dann lieber real."
Aber das ist halt manchmal gar nicht so einfach, wie es klingt, auch für eine attraktive und obendrein bekannte Frau, oder gerade deswegen? Josefin genießt jedenfalls zurzeit sowieso lieber ihr Single-Dasein.
Und wenn der Richtige dann doch einmal vor ihr steht, müsse er auf jeden Fall eine Eigenschaft mit ihr teilen. Es sei nämlich "ganz wichtig, dass mein zukünftiger Mann die Berge auch so liebt wie ich", stellt Bressel beim GALA-Dreh in ihrer zweiten Heimat Südtirol fest - ihrem Rückzugsort und ihrer Kraftquelle.
Ansonsten sollte ihr zukünftiger Mann loyal, ehrlich, treu, einfühlsam und humorvoll sein. Am Set wird sie ihren Mr. Right aber wohl nicht finden, denn da gibt es für die Promi-Dame eine strikte Regel. Zwar komme man sich bei der täglichen Arbeit wie bei GZSZ natürlich menschlich näher, "aber ich finde das auch irgendwo ganz wichtig, Arbeit und Privates zu trennen".
Die von ihr bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verkörperte Figur Alicia scheint in Paul bereits ihren Traummann gefunden zu haben. Wie es für die beiden weitergeht, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: privat/Daniel Hug