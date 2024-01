Riskiert GZSZ-Philip zu viel für Jessica? "Höfer, der Verräter!"

"Die erste Zeit wird vielleicht ein bisschen nervig, aber irgendwann hat sich doch jeder an unseren Anblick gewöhnt", stellt die Krankenschwester fest.

Dennoch gewinnen die Gefühle immer mehr die Oberhand und das leidige Versteckspiel fällt dem privat so glücklichen Paar zunehmend schwerer, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Eigentlich sind Romanzen am Arbeitsplatz ja nicht verboten und aus Job-Beziehungen sind auch schon viele glückliche Ehen entstanden.

Jessica (M.) platzt in das Gespräch zwischen Philip und Klinik-Chefin Inka Albrecht, um ihren Liebsten vor einem großen Fehler zu bewahren. © RTL / Rolf Baumgartner

Lange dauert es nicht, bis auch Philip überzeugt ist: "Okay, dann mache ich einen Termin bei der Albrecht", antwortet er ihr mit einem strahlenden Lächeln.

Mit einem Kuss besiegeln sie die Abmachung. "Gleich ist es offiziell", schreibt ihr der Arzt, kurz bevor es so weit ist. Doch in diesem Moment kommt Yvonne ins Schwesternzimmer und hat eine schlechte Nachricht für ihre Kollegin.

"Höfer, der Verräter, das waren ihre Worte", berichtet die Physiotherapeutin Jessica von einer unangenehmen Unterhaltung mit der Krankenhaus-Chefin. "Also wenn du mich fragst, die wartet nur darauf, dass der Philip 'nen Fehler macht!"

Diese Worte geben Ninas Schwester augenblicklich zu denken und sie entschließt sich, zu handeln. Ohne anzuklopfen platzt sie in das Meeting, in dem Philip gerade reinen Tisch machen will. "Entschuldigung, ich muss kurz stören. Doktor Höfer geht nicht ans Telefon, es ist wirklich sehr wichtig", versucht sie, ihn aus dem Gespräch zu holen.

Wird Philip den Wink mit dem Zaunpfahl verstehen, bevor es zu spät ist, oder rennt er mit der Beichte unversehens in sein Verderben? Das erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.