GZSZ: Neues Jahr, neues Traumpaar, doch ihre Liebe muss geheim bleiben

Berlin - Nach langem Hin und Her haben Jessica und Philip bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " endlich zueinandergefunden und können ihre Liebe doch nur im Verborgenen genießen.

Schon bei einer Weihnachtsfeier sind sich Jessica und Philip nähergekommen, bevor sie sich an Silvester geküsst haben. © RTL / Rolf Baumgartner

Weder ihre Freunde, noch ihre Kollegen im Jeremias Krankenhaus dürfen davon erfahren – damit sie sich nicht angreifbar machen.

Besonders Klinik-Chefin Albrecht dürfte wohl jedes Mittel recht sein, um den ungeliebten Chefarzt loszuwerden und eine Liaison mit einer ihm unterstellten Krankenschwester würde ihr die notwendige Munition liefern.

Nachdem sie sich in der Silvesternacht geküsst haben, wollen die beiden abseits des Jobs aber so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen und nutzen jede Gelegenheit, ihre Zweisamkeit in vollen Zügen auszukosten.

Im Überschwang der Gefühle bleibt die Vorsicht natürlich dann und wann auf der Strecke, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Bei einem romantischen Stelldichein vergisst Philip nämlich einen Termin mit John und Tuner und seine Ausrede klingt mehr als fadenscheinig, denn der Blondschopf war noch nie ein besonders guter Lügner.