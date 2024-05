Sorge um GZSZ-Toni: Ist sie rückfällig geworden?

Berlin - Seit ihrer schweren Tablettensucht hat Erik bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ein Auge auf Toni, denn er will unter allen Umständen verhindern, dass sie rückfällig wird.

Mittlerweile ist sie clean und durfte auch ihren Dienst wieder aufnehmen - in besonderer Funktion, denn sie fungiert als Kontaktperson von Yvonne, Zoe und John , die sich im Townhouse im Schutzgewahrsam des BKA befinden.

Die Polizistin wurde nach einer schweren Verletzung in den USA von dem Schmerzmittel Oxycodon abhängig und besorgte sich die Tabletten auch nach ihrer Rückkehr illegal in Berlin.

Erik wird zunehmend misstrauisch, weil ihm Tonis Verhalten sehr merkwürdig vorkommt. © RTL / Rolf Baumgartner

"Toni, wat is' los?", stellt er seine Freundin zur Rede, die das jedoch mit einem Lächeln abwiegelt: "Nichts, ich gehe joggen", erklärt sie ihm.

Das will Erik aber nicht so einfach hinnehmen, denn schließlich könne sie doch auch später Sport treiben, wenn er bei der Arbeit ist.

"Du bist die letzten Tage schon komisch, irgendwat hast Du und Du sagst mir nicht wat", stellt Fritsche besorgt fest.

Langsam aber sicher dämmert Toni, worauf ihr Freund hinaus will: "Ich nehm' nichts", versichert sie ihm, aber Erik lässt einfach nicht locker: "Toni, ick bin it, Du kannst mir allet sagen", bohrt er noch einmal nach und bringt die Polizistin in echte Erklärungsnot.

Ob sich Toni sich an ihre Dienstanweisung halten und weiter nichts über ihren Auftrag preisgeben oder doch Erik einweihen wird, um ihn zu beruhigen, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.