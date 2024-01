"Spoiler"-Hammer bei GZSZ: Mit dieser Lovestory hätte wohl keiner gerechnet

Berlin - "Double Trouble" schlägt wieder zu: Die Freundinnen Nina Ensmann (39) und Anne Menden (38) haben in einer Fragerunde einen kleinen "Ausblick" darauf gegeben, wie es bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weitergehen könnte.

Die vermeintlich "neue Entwicklung" rund um Jessica schilderte Menden in Ninas Story. "Da sich die Fans wirklich eine Liebesgeschichte, zwar eigentlich im Privaten, zwischen Anne und Nina gewünscht haben, kommt jetzt aber die Produktion dieser Bitte nach", erklärte die Schauspielerin mit einem Augenzwinkern.

Fakt ist aber, dass die hochschwangere Ensmann sich bereits in die Babypause verabschiedet hat , sodass auch ihre Figur Jessica demnächst dem Kolle-Kiez vorerst Lebewohl sagen muss.

"Was passiert mit Jessica und Philip?", wollte ein neugieriger Fan bei Instagram wissen. Die beiden sind seit einiger Zeit ein Paar, auch wenn ihre Liebe geheim bleiben muss , um Problemen bei ihrer Arbeit im Krankenhaus aus dem Weg zu gehen.

Anne Menden (l.) und Nina Ensmann sind Abseits der Kameras dicke Freundinnen. © Screenshot/Instagram/ninaensmann (Bildmontage)

Somit soll es also eine Lovestory zwischen Jessica und Emily geben, worüber ihr Zwillingsbruder Philip "natürlich nicht besonders amused sein wird", blickte die 38-Jährige voraus.

Daher werde es womöglich auch einen kleinen Konflikt zwischen den Geschwistern geben, "aber da sind wir gespannt und da bleiben wir natürlich dran und informieren Euch sofort", ließ die Promi-Dame mit einem breiten Grinsen wissen.

Natürlich handelte es sich hierbei nur um einen kleinen Scherz der GZSZ-Stars, die in schöner Regelmäßigkeit vor der Kamera herumalbern und ihre Community daran teilhaben lassen. Spaß muss halt sein, wie Nina bemerkte, denn "natürlich dürfen wir KEINE Storys spoilern!"

So weit hergeholt wäre diese Geschichte aber gar nicht, denn in der Daily Soap gab es schon allerlei amouröse Abenteuer. Unter anderem hatte Mendens Figur Emily sogar Sex mit ihrem Halbbruder John, allerdings bevor die beiden von ihrem Verwandtschaftsverhältnis wussten.

Was am Ende tatsächlich der Grund für Jessicas vorläufigen Abschied vom Kiez sein wird, erfahrt Ihr in den kommenden Wochen immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.