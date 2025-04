Tobias lässt bei GZSZ die Bombe platzen: "Nicht Dein Ernst!"

Berlin - Tobias verhält sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " schon seit einigen Wochen merkwürdig - das stellen auch seine Mitbewohner Erik und Paul fest, aber was ist der Grund?

Paul (l.) und Erik machen sich Sorgen um ihren Kumpel Tobias. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Bauleiter war nach seiner Scheidung von Katrin zum ersten Mal wieder richtig glücklich, aber seine Ex-Frau torpedierte die Beziehung zu Emily, erpresste seine neue Flamme sogar.

Als Tobias davon erfuhr, wollte er unbedingt an die Beweise kommen, die Katrin in der Hand hatte, damit seiner neuen Liebe nichts mehr im Weg steht. Dabei ging er jedoch viel zu weit.

Zuerst spielte er Katrin einen (Beinahe-)Rückfall in seine Spielsucht vor, um sich Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen, und landete dann mit seiner Ex noch einmal im Bett, die ihn beinahe in flagranti bei der Beweissuche erwischt hätte.

Am Ende gelangte er zwar in den Besitz des belastenden Materials, verlor aber auch Emily, als die von seinem Seitensprung erfuhr. Dass Tobias seitdem ein seltsames Verhalten an den Tag legt, entgeht auch seinen Buddys Erik und Paul nicht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.