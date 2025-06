Horror-Hochzeit bei GZSZ-Star Olivia Marei: Blut auf dem Brautkleid

Berlin - Toni steht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " demnächst eine Traumhochzeit ins Haus - der große Tag von Darstellerin Olivia Marei (35) endete indes in einer Katastrophe.

Alles in Kürze

Toni (M.) freut sich auf ihren Jung­ge­sel­lin­nen­ab­schied mit Moritz (v.l.n.r.) Jessica, Alicia und Nina. © RTL / Rolf Baumgartner

Toni und Erik, von den Fans liebevoll ERNI genannt, planen eine Hochzeit mit allen Schikanen - ein Ballsaal auf einem Schloss wurde als Location auserkoren.

Etwa ähnliches plante Marei auch für ihre eigene Trauung, als sie Ende August 2018 ihrem Johannes das Jawort gab. Die Zeremonie wurde damals "auf so einer Burgruine in Österreich abgehalten", erinnerte sich die Schauspielerin in einem RTL-Interview, während sie das Hochzeitskleid für ihre Figur Toni anprobierte.

Allerdings machte das Wetter dem Paar einen gehörigen Strich durch die Rechnung, denn statt des erwarteten Sonnenscheins, weinte der Himmel. Vieles sei für draußen geplant gewesen, sodass in der Ruine selbst nur ein kleiner Raum zur Verfügung stand, in dem die Hochzeitsgesellschaft dann essen musste. "Im Endeffekt wurden dann viele Leute sehr nass", bedauerte die Promi-Dame.

Und es sollte noch schlimmer kommen, denn zu allem Überfluss verletzte sich auch noch ihr damals sechs Monate alter Sohn Johannes Junior, der im Zuge der Feierlichkeiten getauft werden sollte.