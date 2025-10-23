Überraschendes GZSZ-Comeback nach mehr als 25-Jahren: "Fast wie nach Hause kommen"
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gibt es zurzeit eine regelrechte Comeback-Welle. Jetzt kehrt ein weiteres bekanntes Gesicht nach mehr als 25 Jahren in den Kolle-Kiez zurück - in anderer Rolle.
Erst tauchte Anne Brendler (53), alias Gerner-Tochter Vanessa Moreno, überraschend wieder am Set in den Studios Babelsberg auf und jüngst brachten die Macher Helena Gerez (29) zurück zur Daily Soap. Die spanische Schauspielerin war Teil des letztjährigen Specials rund um die Familie Seefeld.
Achtung, Spoiler!
Mit Frederik Müller kehrt nun ein weiterer Ehemaliger in den GZSZ-Kosmos zurück. Er war zwischen 1998 und 1999 immer wieder als Paul in der beliebten Vorabendserie zu sehen - damals noch unter dem Namen Frederik Babucke.
Er spielte dabei unter anderem an der Seite der damaligen Stars Nina Bott, Tim Sander oder auch Oliver Petszokat (alle 47). Später arbeitete seine Figur im mittlerweile abgefackelten Kult-Restaurant "Fasan". Auch mit Urgestein Wolfgang Bahro (65) durfte er seinerzeit einige Szenen spielen.
Jetzt kehrt Müller also zu seinen Wurzeln zurück, allerdings nicht als Paul, sondern als Pathologe Dr. Arno Kreidl. Seine Rückkehr sei "fast wie nach Hause kommen", erzählt er in einem RTL-Interview.
Kommt Frederik Müller bei GZSZ als Pathologe Dr. Kreidl Carlos und Zoe auf die Schliche?
Es sei ein "nostalgischer Blick in die Vergangenheit" gewesen. "Es war ein schönes Wiedersehen mit vielen Erinnerungen an meine ersten Drehtage und an eine sehr prägende Zeit", betont Frederik.
Aber wie kam es jetzt eigentlich zu dem überraschenden Comeback? "Ich hatte den Kontakt nie ganz verloren und meine Familie war mit der Produktion im Austausch", erklärt der ehemalige Schauspieler, der diesen Beruf bereits 2005 an den Nagel gehängt hatte und mittlerweile als Medienberater für eine Tageszeitung arbeitet.
Es sei "ein ganz besonderer Glücksfall für mich, dass ich noch einmal in die heiligen GZSZ-Hallen zurückkommen konnte - und das nach meinem 50. Geburtstag", unterstreicht Müller.
Bei seinem Mini-Auftritt als Pathologe, ertappt er Carlos, der heimlich in der Leichenhalle herumschleicht. Ob er bei seinem Cameo auch Zoe über den Weg laufen wird, erfahrt ihr am kommenden Montag ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
