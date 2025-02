"Vatergefühle" bei GZSZ: Wie lange kann Julian Jo Gerners Elend noch mitansehen?

Berlin - Jo Gerner ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " am Ende: Seine Demenz-Symptome werden immer schlimmer und das lässt Julian nicht kalt.

Onno Buß (30) gibt einen kleinen Einblick in die Beziehung zwischen Julian und Joachim. © RTL / Anna Riedel

Der hatte sich eigentlich auf die Seite von Matilda geschlagen. Gemeinsam mit Zoe wollen sich die Zwillinge an ihrem Vater rächen, der angeblich für ihre Abtreibung bezahlen und nichts von ihnen wissen wollte.

Julians anfänglicher Zorn verraucht aber nach und nach und bei einem besonders nahen Moment mit Joachim kommen ihm große Zweifel: Kann er diese zutiefst verletzenden Zeilen wirklich geschrieben haben?

"Jo akzeptiert seinen Sohn, bewundert seinen Sohn sogar irgendwo und lobt ihn für Dinge, die Julian gut macht oder kann und wie er ist", schildert Darsteller Onno Buß (30) in einem RTL-Interview.

Das habe Julian in seinem Leben zuvor noch nie erlebt "und deswegen entwickelt er da ziemlich schnell Vatergefühle", gibt der Schauspieler einen Einblick in das Seelenleben seiner Figur. Umso mehr macht es ihm zu schaffen, Gerner so leiden zu sehen.