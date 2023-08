GZSZ: John und Sascha kommen Zoe auf die Schliche - "Die ist nicht hinter Dir her!"

Berlin - Zoes Lügengebäude droht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " langsam aber sicher in sich zusammenzufallen, denn John und Sascha sind ihr bereits dicht auf den Fersen.

Um von sich abzulenken, hatte Zoe eine Schmutzkampagne gegen Jo Gerner und dessen Familie lanciert, nachdem der Geschäftsmann ihre Wanze in seinem Haus entdeckt hatte .

Aus den neuen Fakten erschließt sich Sascha das Motiv für Zoes Spionage-Aktion. © RTL / Rolf Baumgartner

"Auf Zoe Vogt wurde in Alexandria ein Visum on arrival ausgestellt", setzt dieser seinen Freund über seine neuen Erkenntnisse ins Bild und warnt ihn: "Wir müssen jetzt echt vorsichtig sein!"

Wenig später erhält Sascha nähere Information zu Zoes Aufenthalt in Ägypten. "Das Visum wurde am Alexandria International Airport ausgestellt, 3. Juli, 16.30 Uhr", teilt er John mit, der darauf erwidert, dass er selbst genau vier Stunden zuvor in der ägyptischen Metropole angekommen sei.

Das sei definitiv kein Zufall, gibt der ehemalige Ermittler zu bedenken und zieht einen neuen Schluss aus den vorliegenden Fakten: "Zoe ist nicht hinter Dir her! Alle unsere Erkenntnisse sprechen dafür. Sie arbeitet für diese Krypto-Typen und ist auf der Suche nach Laura!"

Damit ist den Freunden nun auch endlich Zoes Motiv klar. Doch John scheint jetzt auch eine andere Frage zu beschäftigen: Wenn nicht nur ihre Familie auf der Suche nach Laura ist, könnte sie dann vielleicht doch noch leben?

Wie sich diese spannende Geschichte weiterentwickelt, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.