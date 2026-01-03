Zoe macht bei GZSZ Ernst: "Bin zu allem fähig"
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spitzt sich das Giftspritzen-Duell zwischen Laura und Zoe weiter zu. Wie weit wird Claras Mutter gehen, um ihr Revier zu verteidigen?
Die Ex-Agentin sieht in Yvonnes Tochter zunehmend eine Bedrohung. Sie beginnt beinahe paranoide Züge zu entwickeln, sobald es um das Wohlergehen ihrer Tochter geht.
Aus Angst, dass Laura ihr Familienglück zerstören könnte, hat Zoe sogar falsche Pässe für Clara, Carlos und sich angefertigt, um einen Fluchtplan in der Hinterhand zu haben.
Als ihre Erzfeindin dann auch noch Jo Gerner einschaltet, ist sich Zoe sicher: Laura sucht nach einem Weg, ihr ihre Tochter wegzunehmen. Sie ahnt nicht, dass Gerner ein Problem bei "Female3" lösen soll.
Also geht sie auf direkten Konfrontationskurs mit ihrer Rivalin, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Laura steigt gerade aus ihrem Auto aus, als sie hinter sich eine Stimme hört: "Ich will nur eins klarstellen: Clara hat schon eine Mutter!", wird sie ohne Vorwarnung von Zoe angefaucht.
"Ich weiß, aber als Johns Frau werde ich ein Teil von Claras Leben sein", gibt Bachmann zu bedenken und will weitergehen.
Zoe versucht, Laura einzuschüchtern
Sie wird jedoch von ihrer Gegenspielerin am Arm gepackt und festgehalten. "Ich lasse nicht zu, dass Du mir meine Tochter wegnimmst", macht Carlos' Frau ihr unmissverständlich klar.
"Das habe ich nicht vor", versucht Laura zu beschwichtigen, kann sich aber einen Gegenangriff nicht verkneifen.
"Wozu auch? Wenn die Kleine erfährt, wer Du wirklich bist, wird sie sich von ganz alleine abwenden", kontert Johns Frau und versucht erneut ihrer Wege zu ziehen.
Wieder wird sie von ihrer Widersacherin daran gehindert. "Halt Dich aus meinem Leben raus", droht sie. "Sonst was?" hakt Laura nach.
"Ich bin zu allem fähig, das weißt Du doch!", versucht Zoe ihre Kontrahentin einzuschüchtern - Worte die aus dem Mund einer ehemaligen Auftragskillerin besonders bedrohlich wirken.
Ob sich Laura von dieser eindeutigen Drohung abschrecken lässt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner