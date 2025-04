GZSZ: Bei diesen Worten fällt John fast der Kaffee aus dem Gesicht

Zoe bleibt also nichts anderes übrig, als John einzuweihen, um das Leben ihres Kindes zu retten, und ohne große Vorwarnung lässt sie die Bombe platzen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Dabei kam es in einem schwachen Moment zu einem folgenschweren One-Night-Stand , aus dem eine gemeinsame Tochter resultierte. Bislang weiß John allerdings noch nichts von seinem Kind, denn Zoe fälschte den Vaterschaftstest, ließ ihn in dem Glauben, dass er nicht der Vater sei, und gab die Kleine zur Adoption frei .

John ist geschockt, als er erfährt, dass er eine Tochter hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Ungefragt setzt sie sich zu John ins Auto. "Was willst Du hier?", raunzt er seine Rivalin umgehend an, schließlich wollte sie ihm das "Mauerwerk" abspenstig machen - zuhören will er ihr eigentlich gar nicht.

"Ich brauche Deine Hilfe", lässt die Ex-Agentin ihn wissen, wofür Bachmann aber absolut kein Verständnis hat. "Ach nee, alte Freunde oder was?", fragt er zynisch und bezeichnet sein Gegenüber als "total gestört".

Bei Zoes folgenden Worten fällt ihm dann quasi alles aus dem Gesicht, inklusive seines Kaffees, den er eigentlich während der Fahrt trinken wollte. "Es geht um unsere Tochter", erklärt sie ihm.

"Was?", stammelt John ungläubig. "Du bist Claras Vater", klärt Zoe ihren Gesprächspartner auf, der sichtlich geschockt ist und nicht fassen kann, was ihm da gerade zu Ohren gekommen ist.

