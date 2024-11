"Die geheimste Show der Welt": Ahnungsloser Joko Winterscheidt als einzige Gefahr!

München - Nachdem sich Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) bei " Joko & Klaas gegen ProSieben " ihre 15 Minuten Sendezeit erspielen konnten, stand am Mittwoch aus dem Nichts eine neue Gameshow auf dem Programm!

Mit Brille und Mütze ging es für ihn nach der noch recht unklaren Einführung in die Zuschauermenge und neben die nichts ahnende Kandidatin Vicky.

"Niemand auf der Bühne darf mitbekommen, was wir da treiben", erklärte Heufer-Umlauf. Sollte das der Fall sein, dann sei "es sofort vorbei". In dieses Vorhaben eingeweiht wurden laut dem Moderator im Vorfeld deshalb nur extrem wenige Menschen.

Und diese hatte eine ganz klare Regel: "Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass wir auffliegen."

Joko Winterscheidt (45) war Teil davon - ohne es zu wissen. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der ersten Runde musste die Kandidatin auf Zeichen von Heufer-Umlauf mit sieben Silben "sehr laut" lachen - und das ausgerechnet, wenn es im Studio gerade leise zuging. Gesagt, getan. So schnell können 500 Euro in der eigenen Tasche landen.

Weiter ging es mit Runde zwei, in welcher Geschick gefragt war. Für stolze 1000 Euro musste Vicky den Eimerhut einer drei Reihen weiter vorne platzierten Kollegin Heufer-Umlaufs treffen, die sich tatsächlich einen gelben Eimer auf den Kopf geschnallt hatte.

Einige Versuche und fragende Blicke von anderen Zuschauenden später war auch das vollbracht.

Im nächsten Durchgang ging es um weitere 1500 Euro. Heufer-Umlauf kramte ein Handy hervor, auf dem er einen immer lauter werdenden Song abspielte. Zur Erinnerung: Sollten beide auffliegen, ist alles vorbei. Vicky musste Titel und Interpret nennen. Allzu schwer war die Aufgabe dank des Hits "Stayin' Alive" von den Bee Gees jedoch letztlich nicht.

Und dann stand schon das große Finale an, für das sich Heufer-Umlauf gar extra eine blaue Glitterjacke überstreifte.